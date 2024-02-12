Тайна последней цифры года вашего рождения: что говорят нумерологи

В нумерологии последняя цифра года рождения может многое рассказать про человека. Выделяют пять основных стихий, которые отвечают определенным цифрам из вашей даты рождения, именно они и расскажут о вашей судьбе.

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Астролог и нумеролог Мария Кузьменко рассказала, что в себе таит последняя цифра года вашего рождения и к какой стихии вы принадлежите.

Стихия Металла (год рождения заканчивается на 0, 1)

Люди этой стихии обладают сильным характером и независимостью. Они тверды в своих убеждениях и не склонны к проявлению сильных эмоций. Их отличает дружелюбие и желание помогать, в общении предпочитают равновесие и взаимоуважение. Стихия Металла наделяет людей решимостью и уверенностью. Им не нужно одобрение окружающих, они не стремятся стать частью толпы, держась особняком и добиваясь поставленных целей с упорством, которому могут позавидовать многие. Однако люди Металла часто склонны к проявлению импульсивности, связанной с тягой к материальной независимости и роскоши. Порыв эмоций может заставить их переоценить собственные возможности и оказаться в стесненном положении из-за траты средств на приобретение тех предметов, в которых нет необходимости.

Стихия Воды (год рождения заканчивается на 2, 3)

Этих людей отличает гибкость и эмоциональность. Они способны проявлять искреннее сочувствие, помогать по мере возможности и уметь приспосабливаться к изменениям вокруг себя. Обладают прекрасной фантазией, которая часто является определяющим фактором в выборе профессии. Стихия Воды наделяет проницательностью и умением находить точки соприкосновения с другими людьми. Дипломатические задатки помогают им реализовывать не только свои способности, но и помогать другим определять их собственные наклонности и пристрастия. Вода помогает находить самые простые решения и легкий выход из сложившихся ситуаций.

Стихия Дерева (год рождения заканчивается на 4, 5)

Людей этой стихии отличает щедрость и добродушие. Они твердо стоят на ногах и обладают незаурядными мыслительными способностями. Нередко проявляют дар убеждения, но не пользуются им в корыстных целях. Несмотря на целостность и монументальность, люди Дерева склонны к проявлению творческих способностей. Можно отметить такие особенности, как трудолюбие и настойчивость. Стихия Дерева наделяет своих подопечных умением распределять силы для достижения желаемого. Они лишены меркантильности и довольствуются тем, что заработали честным и плодотворным трудом. Являются прекрасными друзьями, на которых можно положиться, и предпочитают командную работу, избегая управления и надзора. Однако зачастую люди дерева страдают от трудоголизма. Им необходимо учиться расслабляться, чтобы не стать заложниками хронической усталости и постоянного упадка сил.

Стихия Огня (год рождения заканчивается на 6, 7)

Стихия Огня наделяет людей жаждой приключений и действий. Они обладают силой воли и энергичностью, которые делают их прирожденными лидерами и руководителями. Склонность к соревнованиям наделяет огненных людей азартом и жаждой победы, поэтому задавшись целью, они способны буквально прыгнуть выше головы, чтобы добиться успеха. Люди Огня обладают ярким темпераментом и не выносят одиночества. В связи с этим поддерживают теплые семейные отношения, рано вступают в брак и окружают себя проверенными друзьями. Однако из-за взрывного темперамента зачастую проявляют агрессию и эмоциональность, которые отталкивают людей. Амбициозность для этих людей часто является недостатком. Под влиянием эмоций они могут наделать ошибок, исправлять которые часто приходится другим.

Стихия Земли (год рождения заканчивается на 8, 9)

Людей стихии Земли отличает надежность и терпение. Они проявляют ответственность, внимательны к родственникам и близким друзьям. Силы Земли наделяют их хорошо развитой интуицией и амбициями. Они уравновешенны, привыкли решать проблемы по заранее составленному плану без лишней эмоциональности. Люди земли обладают прекрасным чувством такта, дисциплинированы и прилагают все усилия для достижения прекрасных результатов в работе. Они умеют ценить деньги и склонны к быстрому обогащению за счет рационального использования финансов. Стихия Земли наделяет людей склонностью к консерватизму. Преобладающими чертами характера землян можно назвать желание контролировать все процессы и боязнь неизведанного. Им присущи панические атаки и нервозность перед грядущими событиями, исход которых неизвестен. Из отрицательных черт характера можно отметить всплески агрессии и упрямства.

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