Джонни Депп подружился с наследным принцем Саудовской Аравии

Звезда "Пиратов Карибского моря" завязала дружбу с принцем Мухаммедом бин Салманом после того, как правящая семья королевства вложила миллионы в его последний кинопроект. И теперь Депп утверждает, что Саудовская Аравия переживает "культурную революцию".

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Джонни Депп подружился с Мухаммедом бин Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Впрочем, дружба расцвела после того, как королевская семья королевства вложила миллионы в последний фильм актера. Об этом пишет Daily Mail.

Правящая королевская семья Саудовской Аравии потратила миллиарды долларов в рамках своего плана "Видение 2030", чтобы представить Саудовскую Аравию, постоянно обвиняемую в нарушении прав человека, в культурный и экономический центр, инвестируя в искусство, спорт и налаживая личные связи с мировыми звездами.

Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравии Фото: middleeasteye.net

60-летний Депп впервые встретил 38-летнего принца после съемок фильма "Жанна Дюбарри", в который Саудовская Аравия вложила миллионы, летом 2022 года.

"Они установили настоящую связь. Это шок для многих людей, которые знают Деппа, но именно это и произошло", — рассказал один из друзей актеров.

В последние годы оба мужчины столкнулись с расплатой за общественное восприятие их тщательно созданных образов.

Депп был признан виновным в домашнем насилии над своей бывшей женой Эмбер Херд , когда проиграл дело о клевете в Великобритании в 2020 году.

Мухаммед бин Салман, когда-то фаворит среди западных лидеров, которые считали его великим реформатором, оказался в центре скандала, когда источники New York Times в американской разведке сообщили, что именно принц отдал приказ заманить саудовского журналиста Джамала Хашогги, критиковавшего его политику, в Саудовскую Аравию и арестовать его там.

Хашогги был убит в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 года. Источники в разведке допускали причастность принца к этому, но представитель Саудовской Аравии заявил, что принц ничего не знал.

Спустя 18 дней Саудовская Аравия признала гибель журналиста в здании посольства. По некоторым данным, семеро из 15 человек, подозреваемых в убийстве Хашогги, являются телохранителями принца.

Депп, подружившись с принцем, теперь настаивает на том, что Саудовская Аравия переживает "культурную революцию".

Джонни Депп в фильме "Жанна Дюбарри" Фото: Скриншот

"Хотя я признаю, что сначала я был несколько наивен в отношении того, что происходило в этом регионе, с тех пор я на собственном опыте испытал культурную революцию, которая там происходит", — сказал Депп, заявив, что в Саудовской Аравии появляются "молодые рассказчики, излучающие свежие идеи в цветущую киноинфраструктуру, а также вновь обретенную любознательность к инновациям".

Джонни Депп также заявил, что встречался с людьми из разных регионов Саудовской Аравии, которые были очень гостеприимны и делились с ним "своей культурой, своими традициями и своими историями".

Мухаммед бин Салман действительно потратил сотни миллиардов на спорт, туризм, искусство и другие предприятия, такие как недвижимость, чтобы вывести страну из зависимости от нефтяных денег и стать диверсифицированной экономической державой.

Ранее Депп был связан с другим саудовским принцем, Абдулазизом бен Фахдом, но член его окружения был признан виновным в изнасиловании женщины в 2012 году в отеле Plaza на Манхэттене, где принц сдавал в аренду целый блок комнат.

Принц Абдулазиз перестал появляться на публике в 2017 году, будучи задержан наследным принцем вместе с 300 богатейшими людьми Саудовской Аравии по подозрению в коррупции. Депп долго не посещал Саудовскую Аравию, но в 2022 году все-таки решился на визит и несколько месяцев спустя он прилетел в Джидду на кинофестиваль на Красном море и был представлен наследному принцу.

Депп снова посетил страну в начале 2023 года и был приглашен в королевский лагерь принца в горах.

Напомним, впервые за 70 лет в Саудовской Аравии открыли первый алкогольный магазин в стране, которая славится своими строгими правилами и множеством запретов.