"Безумие на двоих": появились новые кадры со съемок "Джокер-2" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом

Вторая часть фильма о приключениях Джокера и его возлюбленной Харли Квин выйдет на большие экраны 4 октября 2024 года. Пока же режиссер Тодд Филлипс интригует поклонников новыми кадрами.

Related video

Режиссер фильма "Джокер: Folie à Deux" Тодд Филлипс порадовал своих подписчиков в Instagram на День святого Валентина, показав новые кадры с работы над картиной. Он опубликовал три снимка, где запечатлены Хоакин Феникс и Леди Гага в образах Джокера и Харли Квин.

"Надеюсь, твой день полон любви. 10.4.24", — отметил Филлипс в подписи, засветив заодно и дату премьеры картины – 4 октября 2024 года.

На главной фотографии Феникс с полным макияжем Джокера в красном костюме стоит рядом с Гагой в роли Харли, лицо которой покрыто белой пудрой.

Фото: Todd Phillips/Instagram

На черно-белом снимке Джокер и улыбающаяся доктор Квинзель соприкасаются носами, их разделяет тюремная решетка.

Фото: Todd Phillips/Instagram

Харли Квинн была создана для мультсериала "Бэтмен", который впервые показали на канале Fox Kids в сентябре 1992 года, как подруга и любовный интерес Джокера, а в 1999 году этот персонаж начал появляться на страницах DC Comics. Доктор Харлин Квинзель играет психиатра в больнице Аркхэм в Готэм-сити, которая влюбляется в своего пациента, Джокера, и становится его любовницей и сообщницей, принимая на себя личность Харли Куинн.

На третьей черно-белой фотографии Джокер и Харли танцуют на крыше под гигантской полной луной.

Фото: Todd Phillips/Instagram

"Джокер: Folie à Deux" ("Безумие на двоих") – это продолжение фильма "Джокер" 2019 года, который Филлипс снял и написал в соавторстве с 59-летним Скоттом Сильвером, закончился тем, что Джокера лечили в Аркхэме после того, как он совершил убийство и спровоцировал смертельный бунт.

Хоакин Феникс получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в этой картине.

Леди Гага – тоже победительница "Оскара". Она стала первой в истории женщиной, которая в один год получила "Оскар", "Грэмми", BAFTA и "Золотой глобус" за свою актерскую игру и вклад в саундтрек к фильму "Звезда родилась".

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер и Леди Гага снова воссоединились.