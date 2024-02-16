Дженнифер Лопес продемонстрировала редкую сумочку Hermès Birkin (фото)

Звезда показала легендарную и окрашенную вручную сумку, которая изготовлена из кожи нильского крокодила альбиноса. Она продается по цене от 100 000 до 500 000 долларов.

Related video

54-летнюю американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили с одной из самых редких и дорогих сумок Hermès Birkin в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Жена оскароносного Бена Аффлека соединила свой гламурный образ с сумкой Birkin с гималайского крокодила, которую, как говорят, оценивают в 150 000 долларов, когда артистка приветствовала своих поклонников возле ABC Studios накануне выхода долгожданного альбома This Is Me...Now 16 февраля 2024 года.

Джей Ло продемонстрировала легендарную и окрашенную вручную сумку, которая изготовлена из кожи нильского крокодила альбиноса и продается по цене от 100 000 до 500 000 долларов.

Знаменитость сочетала изысканный аксессуар с брюками, блузкой и пышной меховой шубой, покидая студию в Нью-Йорке после появления на The View.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

К гламурному образу возлюбленная Бена Аффлека добавила черные солнцезащитные очки и собрала волосы в пучок. На ногах певицы были бежевые туфли на высоком каблуке.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Сейчас звезда сцены и экрана представляет свой долгожданный альбом This Is Me...Now.

Сборник посвящен юбилею другого альбома This Is Me...Then, который вышел в 2004 году. В частности, Джей Ло перевыпустила трек Dear Ben, посвященный Бену Аффлеку.

Сумка Дженнифер Лопес Фото: Getty

Напомним, Джей Ло публично ревнует Бена Аффлека.

Также Фокус писал о появлении Дженнифер Лопес в эффектном наряде на премьере фильма.