6 тенденций вне возраста для вашего гардероба 2024: секрет идеального аутфита

В любом возрасте женщина хочет выглядеть стильной и элегантной. Однако это не значит, что она должна ограничивать свои модные предпочтения.

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Принято считать, что гардероб необходимо формировать, учитывая возраст. Мол, чем старше женщина, тем более сдержанными должны быть ее наряды. Многие, перешагнув, например, 30-летний рубеж, уже стесняются носить короткие юбки, отдают дочерям или сестрам яркие топы со стразами и блестками и присматриваются к более скромным вещам. Однако есть вещи, которые никогда не стареют, и их с одинаковым успехом можно носить как в 20 лет, так и в 50. Ресурс Who What Wear собрал шесть главных антивозрастных тенденций на 2024 год.

В этом году появилось много интересных новых тенденций, особенно сейчас, когда мы вступаем в переходный сезон. И, как доказывают многие модные блогеры, большинство из них можно стилизовать так, как вы считаете "соответствующим возрасту".

Оттенки красного

Есть несколько цветов, которые, похоже, будут доминировать в ближайшие месяцы, и самый классический из них — это красный. Главное — найти оттенок, который подходит вашему тону кожи: глубокий бордовый в настоящее время находится на вершине списков модных пожеланий, но вы также можете выбрать более яркий оттенок.

Красный – цвет, который любим в любом возрасте Фото: MANGO

Юбка-карандаш

Элегантный крой очень популярен в 2024 году, а предпочтение резких силуэтов перешло и в область юбок. Юбки-колонна и юбки-карандаш — это силуэт, который стоит иметь в этом сезоне, и их можно стилизовать разными способами, чтобы они подходили к любой эстетике, случаю и возрасту. Сочетайте с рубашкой оверсайз и туфлями на маленьком каблуке, чтобы создать более изысканный наряд, или с укороченным джемпером и кроссовками, чтобы создать более повседневный образ.

Длинная юбка-карандаш – это всегда стильно и уместно Фото: RAEY

Кардиганы

Кардиган действительно является героем гардероба переходного сезона для каждой возрастной группы. В этом году главное — застегнуть платье так, чтобы оно работало как верх, а это значит, что в идеале вам нужен облегающий силуэт.

Удобный кардиган одинаково любим как юными девушками, так и более возрастными модницами Фото: & OTHER STORIES

Цветочные мотивы

В этом году цветочные мотивы были обновлены и переосмыслены в ярких графических узорах. Любая модница может подобрать для себя платья, блузы или костюмы с цветочным принтом соответственно своему ощущению возраста и выглядеть модно и стильно.

Цветочные мотивы женщине любого возраста добавляют элегантности Фото: RIXO

Эффектные украшения

В 2024-м украшения будут привлекать внимание. Бижутерия призвана заменить утонченный минималистский стиль, что означает эффектные формы, привлекательные цвета и здоровую дозу блеска. Выбирайте крупные и яркие украшения, которые станут акцентом ансамбля.

Крупные украшения – хит сезона и вне возраста Фото: @venswifestyle

Высокие сапоги

В этом году в моде сапоги до колена. Их можно носить в течение всего переходного сезона и до весны, когда солнечные дни прерываются внезапными ливнями. Разнообразие моделей позволяет выбирать сапоги на каблуке или ровной подошве.

Высокие сапоги подходят любому возрасту Фото: REFORMATION

Ранее Фокус писал, одежду с какими принтами стоит добавить в свой гардероб в 2024 году.