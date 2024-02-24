Ни в чем себе не откажут: главные транжиры по знаку Зодиака

Астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые считаются самыми большими транжирами. Им нравится в полной мере наслаждаться жизнью, а их девиз — деньги существуют для того, чтобы их тратить.

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Лев

Льву нужно хвастаться своими приобретениями. Он должен быть самым модным, самым стильным и лучше всех одетым среди своего окружения. Этот знак обожает красивые вещи. Ему сложно сказать себе "нет", когда что-то привлекает его внимание. можно сказать, что Лев одержим новой одеждой. Он постоянно испытывает потребность выделяться и быть замеченным.

Овен

Овну нравится в полной мере наслаждаться жизнью, и его девиз — все деньги существуют для того, чтобы их тратить. Кроме того, когда он делает покупки, то говорит себе, что этим он помогает экономике. Овен очень импульсивен и часто покупает вещи просто потому, что они бросились ему в глаза на витрине. Представители этого знака живут по по принципу "чем легче отпускаешь деньги, тем быстрее они к тебе возвращаются".

Стрелец

Стрелец способен тратить деньги на себя, свои хотелки, путешествия, вкусную еду и красивую жизнь буквально все свои сбережения. Стрельцы-женщины более склонны тратить деньги на всякие каждодневные мелочи, а мужчины тратят с лихвой большими покупками: для них норма часто радовать своего ребенка или любимую дорогим подарком либо одарить себя новеньким дорогущим приобретением, чем можно случаино прихвастнуть перед друзьями.

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