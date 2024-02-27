Календарь красоты на март 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В марте будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в марте 2024 года.

Лунный календарь красоты на март 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 3, 8, 14, 17, 22 марта

Маникюр и педикюр: 5-6, 25-26 марта

Удаление пигментных пятен, бородавок: 13-26 марта

Эпиляция и депиляция: 1-9, 26-31 марта

Похудение: 1-10, 26-31 марта

Хирургические операции: 1-10, 26-31 марта

Лечение зубов: 6, 15-16, 26-31 марта

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (11-24 марта) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (25 марта) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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