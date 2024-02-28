Заменитель верхней одежды на весну 2024 — как и с чем носить женские жилеты (фото)
Весна — это всегда о том, что не знаешь, что одеть завтра. Ведь именно в этот сезон появляются первые лучики тепла, однако иногда еще бывает очень прохладно и тогда как без куртки можно замерзнуть, а в куртке — слишком жарко. Тогда на спасение приходит жилет, который всегда был универсальной вещью в переходный сезон.
Именно поэтому жилет стал неотъемлемой частью в гардеробе верхней одежды на весну. Однако, как выбрать стильную и привлекательную жилетку, с чем и под что ее носить? Об этом все рассказала стилист Наталья Викторова.
По ее словам, жилеты — недооцененная часть одежды, которая может быть использована в двух вариантах: как первый утепленный слой под верхнюю одежду: пальто, тренч, куртку... и это позволит носить демисезонные вещи и зимой; так и второй слой: на пальто, жакеты, кардиганы, свитера, худи... и это тоже продлит сезонность вещей.
"Главное понимать, что на верхнюю одежду он должен надеваться! То есть быть свободного кроя и с расширенной проймой! Это важно", — говорит стилист.
Если вы планируете носить жилет как один слой, тогда он должен быть тонким и с прямым силуэтом.
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Как отмечает стилист, актуальный жилет — жилет с минимальным количеством деталей, прямого силуэта (может быть притален с помощью пояса). Отстрочка лучше, чтобы была широкой (исключением является специальный жилет под верхнюю одежду, он имеет фигурную или узкую отстрочку).
Стилист разделяет жилеты на два стиля: спорт — тогда можно выбрать яркий, с молниями и эмблемами и классика — тогда спокойный, поменьше фурнитуры и деталей.
Сейчас в моде женские жилеты на весну с яркими цветами, пастельных оттенков и классическими дизайнами. Также популярны модели с аппликациями, рюшами и вышивкой.
На весну женские жилеты можно носить с тонкими свитерами или блузами, юбками или брюками. Также они хорошо сочетаются с джинсами или шортами.
Весной хорошо смотрятся женские жилеты вместе с босоножками, легкими сапогами или туфлями на небольшом каблуке. Это создает легкий и стильный образ для весеннего сезона. Однако, смело можно обуть и кроссовки.
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