Заменитель верхней одежды на весну 2024 — как и с чем носить женские жилеты (фото)

Весна — это всегда о том, что не знаешь, что одеть завтра. Ведь именно в этот сезон появляются первые лучики тепла, однако иногда еще бывает очень прохладно и тогда как без куртки можно замерзнуть, а в куртке — слишком жарко. Тогда на спасение приходит жилет, который всегда был универсальной вещью в переходный сезон.

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Именно поэтому жилет стал неотъемлемой частью в гардеробе верхней одежды на весну. Однако, как выбрать стильную и привлекательную жилетку, с чем и под что ее носить? Об этом все рассказала стилист Наталья Викторова.

По ее словам, жилеты — недооцененная часть одежды, которая может быть использована в двух вариантах: как первый утепленный слой под верхнюю одежду: пальто, тренч, куртку... и это позволит носить демисезонные вещи и зимой; так и второй слой: на пальто, жакеты, кардиганы, свитера, худи... и это тоже продлит сезонность вещей.

"Главное понимать, что на верхнюю одежду он должен надеваться! То есть быть свободного кроя и с расширенной проймой! Это важно", — говорит стилист.

Если вы планируете носить жилет как один слой, тогда он должен быть тонким и с прямым силуэтом.

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Как отмечает стилист, актуальный жилет — жилет с минимальным количеством деталей, прямого силуэта (может быть притален с помощью пояса). Отстрочка лучше, чтобы была широкой (исключением является специальный жилет под верхнюю одежду, он имеет фигурную или узкую отстрочку).

Стилист разделяет жилеты на два стиля: спорт — тогда можно выбрать яркий, с молниями и эмблемами и классика — тогда спокойный, поменьше фурнитуры и деталей.

Сейчас в моде женские жилеты на весну с яркими цветами, пастельных оттенков и классическими дизайнами. Также популярны модели с аппликациями, рюшами и вышивкой.

На весну женские жилеты можно носить с тонкими свитерами или блузами, юбками или брюками. Также они хорошо сочетаются с джинсами или шортами.

Весной хорошо смотрятся женские жилеты вместе с босоножками, легкими сапогами или туфлями на небольшом каблуке. Это создает легкий и стильный образ для весеннего сезона. Однако, смело можно обуть и кроссовки.

Модели жилетов на весну 2024 года Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Модели жилетов на весну 2024 года Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Модели жилетов на весну 2024 года Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Модели жилетов на весну 2024 года Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Модели жилетов на весну 2024 года Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

Напомним, ранее мы писали, какие модели женских сумок будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, Андре Тан назвал главные модные тренды сезона.