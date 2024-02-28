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Стиль жизни

Заменитель верхней одежды на весну 2024 — как и с чем носить женские жилеты (фото)

как и с чем носить женские жилеты и жилетки
Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 | как и с чем носить женские жилеты и жилетки

Весна — это всегда о том, что не знаешь, что одеть завтра. Ведь именно в этот сезон появляются первые лучики тепла, однако иногда еще бывает очень прохладно и тогда как без куртки можно замерзнуть, а в куртке — слишком жарко. Тогда на спасение приходит жилет, который всегда был универсальной вещью в переходный сезон.

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Именно поэтому жилет стал неотъемлемой частью в гардеробе верхней одежды на весну. Однако, как выбрать стильную и привлекательную жилетку, с чем и под что ее носить? Об этом все рассказала стилист Наталья Викторова.

По ее словам, жилеты — недооцененная часть одежды, которая может быть использована в двух вариантах: как первый утепленный слой под верхнюю одежду: пальто, тренч, куртку... и это позволит носить демисезонные вещи и зимой; так и второй слой: на пальто, жакеты, кардиганы, свитера, худи... и это тоже продлит сезонность вещей.

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Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

"Главное понимать, что на верхнюю одежду он должен надеваться! То есть быть свободного кроя и с расширенной проймой! Это важно", — говорит стилист.

Если вы планируете носить жилет как один слой, тогда он должен быть тонким и с прямым силуэтом.

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Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

Как отмечает стилист, актуальный жилет — жилет с минимальным количеством деталей, прямого силуэта (может быть притален с помощью пояса). Отстрочка лучше, чтобы была широкой (исключением является специальный жилет под верхнюю одежду, он имеет фигурную или узкую отстрочку).

Стилист разделяет жилеты на два стиля: спорт — тогда можно выбрать яркий, с молниями и эмблемами и классика — тогда спокойный, поменьше фурнитуры и деталей.

Сейчас в моде женские жилеты на весну с яркими цветами, пастельных оттенков и классическими дизайнами. Также популярны модели с аппликациями, рюшами и вышивкой.

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Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

На весну женские жилеты можно носить с тонкими свитерами или блузами, юбками или брюками. Также они хорошо сочетаются с джинсами или шортами.

Весной хорошо смотрятся женские жилеты вместе с босоножками, легкими сапогами или туфлями на небольшом каблуке. Это создает легкий и стильный образ для весеннего сезона. Однако, смело можно обуть и кроссовки.

Модели жилетов на весну 2024 года Fullscreen
Модели жилетов на весну 2024 года
Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5
Модели жилетов на весну 2024 года Fullscreen
Модели жилетов на весну 2024 года
Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5
Модели жилетов на весну 2024 года Fullscreen
Модели жилетов на весну 2024 года
Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5
Модели жилетов на весну 2024 года Fullscreen
Модели жилетов на весну 2024 года
Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5
Модели жилетов на весну 2024 года Fullscreen
Модели жилетов на весну 2024 года
Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5
Модели жилетов на весну 2024 года
Модели жилетов на весну 2024 года
Модели жилетов на весну 2024 года
Модели жилетов на весну 2024 года
Модели жилетов на весну 2024 года

Напомним, ранее мы писали, какие модели женских сумок будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, Андре Тан назвал главные модные тренды сезона.