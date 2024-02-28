Эксперт объяснил, почему Меган Маркл отказалась встречаться с Дональдом Трампом

По мнению эксперта Майкла Коула, Дональд Трамп ясно дал понять, что испытывает негативные чувства к принцу Гарри и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская, в свою очередь, не является большой поклонницей бывшего президента США.

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Королевский эксперт Майкл Коул, сообщил, что Меган Маркл во время ее пребывания в королевской семье "не желала встречаться" с 45-м президентом США Дональдом Трампом, сообщает Мirror.

Когда Дональд Трамп приезжал в Лондон с официальным визитом, герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась с ним встретиться. Кроме этого, на президентских выборах в США в 2020 году она голосовала за Джо Байдена. Майкл считает, что решение Меган проголосовать против Трампа было принято после того, как он высказал свое мнение о том, насколько "неуважительно" Сассексы относились к королевской семье.

Но это не единственная причина, считает Коул. В беседе с журналистами он сказал: "В этом есть политический элемент". Эксперт предположил, что у Меган есть "собственные политические амбиции". По его мнению, ее политические мечты могут быть "на уровне штата Калифорния или, может быть, даже на национальном уровне".

Комментарии королевского эксперта прозвучали после того, как Трамп намекнул, что может депортировать принца Гарри, если он будет переизбран. "Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно. Таким было бы решение, если бы это зависело от меня", — сказал бывший президент США. Трамп также сообщил, что, по его мнению, королевская семья была "слишком милостива" к Гарри после выхода документального сериала на Netflix и в его дебютных мемуаров "Спейр".

Напомним, 28 февраля сообщалось, что принц Гарри и Меган могут быть вынуждены переехать в Канаду. Это случится, если принцу Гарри будет отказано в американской визе.