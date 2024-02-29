Лидер "Скай" показал редкое фото со взрослой дочерью

Олег и Татьяна Собчук сфотографировались в метрополитене. Для повседневной прогулки в городе дочь и отец даже подобрали одежду в похожей цветовой гамме.

Related video

Олег Собчук — солист группы "Скай" — показал фотографию со своей дочерью Татьяной. На снимке, который музыкант опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram, девушка очень похожа на отца, что и заметили пользователи.

На фотографии отец и дочь запечатлены в метрополитене. Музыкант одет в черную куртку и серый шарф. Его дочь выбрала теплую серую кофту, на которую надела верхнюю одежду в черно-белую клетку. В качестве головного убора Татьяна отдала предпочтение светло-серым меховым наушникам.

Сам Олег Собчук подписал фотографию кратко: "Доця моя родная" и поставил смайлики в виде сердечек.

Пользователи соцсети оценили семейный снимок и нашли, что Татьяна очень похожа на своего отца:

"Как похожи между собой. Цвет глаз одинаковый".

"Красивые такие".

"Кайфовые вместе".

"Как две капли воды".

Олег Собчук с дочерью Татьяной в метро Фото: Олег Собчук/Instagram

Татьяна — старшая дочь фронтмена группы "Скай" и его уже бывшей жены Марии. Родилась в 2003 году.

Татьяна Собчук - старшая дочь лидера группы "Скай" Фото: Олег Собчук/Instagram

В начале февраля 80-летний Роберт Де Ниро показал редкое фото с 10-месячной дочерью. Издание опубликовало фото актера с девочкой, а рядом – снимок Де Ниро с его отцом, художником-абстракционистом-экспрессионистом Робертом Де Ниро-старшим, в детстве. Если посмотреть на снимки, угадывается сходство между отцом и дочерью.

Напомним, во второй половине декабря 2023 года Дэвид Бекхэм показал нью-йоркские кадры с дочерью Харпер. Звездный отец с наследницей позировали на фоне небоскребов и елки.