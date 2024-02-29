Как правильно выбрать серьги под форму своего лица

Серьги — это аксессуары, которые используют для украшения ушей. Их изготавливают из разных материалов, таких как золото, серебро, драгоценные камни или натуральные материалы и другие. Они имеют различные формы и дизайны, сама поэтому серьги всегда могут дополнить ваш образ и облик.

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Конечно при выборе сережек главное выбирать такие варианты, которые вам нравятся и в которых вы чувствуете себя комфортно. А как это сделать правильно с профессиональной точки зрения рассказала стилист Иванна Булкат.

"Если у вас круглое лицо, мягкие щеки и слабо выраженные скулы выбирайте округлые и сглаженные формы украшений. Если же овал вашего лица острый тогда ваши серьги должны иметь четкие и такие же острые формы. Анализ по размеру. Здесь все просто действуем по принципу соразмерности, то есть, если вы обладательница большого размера лица, тогда вам подходят большие, массивные украшения. На среднее лицо — среднего размера, на маленькое — мелкие и аккуратные серьги",- отметила стилист.

Круглая форма лица

Существует много видов сережек, которые можно подобрать для лица с круглой формой. Некоторые из них включают серьги-капли, серьги-обручи или серьги-круги.

Серьги-капли — это маленькие украшения в форме капель, они очень популярны среди многих женщин.

Серьги-обручи — это вид сережек, которые имеют кольцевую форму. Этот тип сережек может быть украшением для любого наряда или прически, придавая образу дополнительного шарма.

Серьги-кола — это украинский термин, который означает искусственные украшения для ушей в форме кольца, которые обычно изготавливаются из металла или пластика.

Овальная форма лица

Для этой формы лица лучше всего выбирать серьги, которые имеют угловые или геометрические формы. Также подходят длинные серьги или серьги с узорами, создающими вертикальную линию. Избегайте широких колечек или сережек, которые визуально увеличивают ширину вашего лица.

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Квадратная форма лица

Для квадратного лица длинные и угловатые серьги могут помочь удлинить лицо и смягчить острые углы. Серьги-кольца, длинные висячие серьги и узкие серьги-капли — все это может быть приятным выбором. Избегайте слишком квадратных или геометрических сережек, поскольку они могут подчеркнуть угловатые черты квадратного лица.

Сердцевидная форма лица

Если у вас сердцевидная форма лица, вам подойдут серьги-шар, серьги-капли или серьги с геометрическими формами, такими как треугольники или прямоугольники. Важно, чтобы они были относительно небольшими и не мешали вам.

Треугольная форма лица

Треугольная форма лица смотрится лучше всего с серьгами, имеющими форму шарика или хрусталя, чтобы выровнять визуально узкий хвост. Также подойдут объемные обручи или серьги в форме треугольника, чтобы сделать лицо более визуально сбалансированным. Важно выбирать серьги, которые не будут перетягивать лицо вниз, а будут делать акцент на верхней части лица.

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