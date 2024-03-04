"Не романтизируйте войну": Vogue Ukraine попал в скандал из-за обложки с моделью и военной

Пользователи соцсети сошлись во мнение, что печатную версию журнала должна была украсить обложка с фронтовичкой Оксаной Рубаняк. Однако издательство выпустило номер, для которого использовало фото модели в окружении курсантов.

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Журнал Vogue Ukraine попал в скандал из-за обложек весеннего номера, на которых были изображены пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк и модель Карина Мазяр. Пользователи соцсети Instagram оставили к соответсвующий публикации с фотографиями обложки сотни гневных комментариев, суть которых сводилась к тому, что медиа "сделало гламур из войны".

Больше всего критики собрала обложка, на которой модель Карина Мазяр позирует в одежде стиля милитари, а сзади нее идут улыбающиеся кадеты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (отметим, что снимок сделал Бретт Ллойд).

Кринжово, одели модель в хаки и поместили на печатную обложку, серьезно? Что, боитесь, что продажи упадут, если реальную военную сфотографировать?

То есть модель (гражданская женщина) примеряет на себя образ военной, а ребята из лицея Богуна — просто создают необходимый пиксельный фон?

Мне интересно, если бы эта обложка снималась во время голодомора… было бы изображено как модель, улыбаясь, варит первые ростки травы?

Серьезно? Может не будем делать гламур из войны?

С этой обложкой неправильно все, от гражданской модели до радостного вайба подростковых журналов 90х в стране и времени, где эти дети могут попасть в мясорубку войны уже завтра.

Я не поняла эту обложку. Почему улыбки, нам сильно весело? Почему гражданская играет военную? Разве мало у нас красивых девушек настоящих военных?

Когда гибнут сотнями каждый день, смеющаяся и улыбающаяся военная тематика просто бьет своей низостью.

Однако были и те украинцы, которые выступили в защиту идеи креативного директора Марты Бертман:

Я военный, и был рад этим обложкам пока не увидел комментарии. Даже я, не имеющий ничего общего с модой, понимаю что это художественная съемка — зеркало настоящего. На фото дети, им всем нет даже 18 лет. Лицеисты — будущие защитники нашей страны. Вы увидите именно таких подростков в коридорах. Но никак не грустных и испуганных. Это и есть цвет нации. Или вы считаете Украину надо показывать только в страхе и крови?

Лучше бы поблагодарили топовых иностранных художников, профессионалов своего дела за популяризацию нашей страны и вынос проблем настоящего в мировые массы. Автор прекрасно справился со своей задачей.

Интересно наблюдать за всеми советчиками, которые набросились на автора фото и журнал. Знаете, что мне это напоминает? Это "страна советов". Люди совершенно не понимают, какой разной может быть художественная форма.

Я в шоке от такой реакции людей. Фото очень красноречивое, сильное, несет кучу смыслов!

Читаю комментарии и также возмущаюсь. Мой брат добровольно пошел учиться в военный лицей в начале полномасштабной. В 15 лет. Сейчас ребятам, которые на обложке, 17-18 лет и большинство из них пойдет защищать нашу страну. Это наше будущее. С большинством отзывов я не согласен.

Обложка Vogue Ukraine, которая стала "яблоком раздора" среди украинцев Фото: Vogue

Дискуссия разгорелась и вокруг альтернативной обложки журнала, для которой фотограф снял пулеметчицу Оксану "Ксену" Рубаняк:

То есть настоящую военную и героиню вы помещаете на диджитал обложку, а для печатного коллекционного издания модель в форме?

Этот вариант обложки целесообразен, по сравнению с печатным.

Такой важный номер, стоящий сохранения для архива. А реально важного и знакового человека поместили на диджитал. Серьезно?Роковая ошибка, редакторы.

Эта обложка лучше, чем та постановочная!

Вот это наша героиня! Ее место на главной обложке!

Эта обложка самая лучшая. Потому что у девушки в глазах вся боль войны. Не романтизируйте войну. Она ужасна и унесла много жизней.

Диджитал-обложка весеннего номера Vogue Ukraine, на которой изображена реальная девушка-военная, понравилась украинцам намного больше, чем печатный вариант Фото: Vogue

Напомним, в начале февраля британский Vogue обвинили в кумовстве. Последняя обложка Эдварда Эннинфула для британского Vogue получила волну хейта за то, что она включила "непо-детей" в список "40 легендарных женщин".

А в январе 2021 года Камала Харрис снялась для обложки Vogue и оказалась в эпицентре скандала. Пользователи социальных сетей заметили, что кожа Харрис выглядит "слишком светлой" на главной фотографии съемки для глянца