"Не романтизируйте войну": Vogue Ukraine попал в скандал из-за обложки с моделью и военной
Пользователи соцсети сошлись во мнение, что печатную версию журнала должна была украсить обложка с фронтовичкой Оксаной Рубаняк. Однако издательство выпустило номер, для которого использовало фото модели в окружении курсантов.
Журнал Vogue Ukraine попал в скандал из-за обложек весеннего номера, на которых были изображены пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк и модель Карина Мазяр. Пользователи соцсети Instagram оставили к соответсвующий публикации с фотографиями обложки сотни гневных комментариев, суть которых сводилась к тому, что медиа "сделало гламур из войны".
Больше всего критики собрала обложка, на которой модель Карина Мазяр позирует в одежде стиля милитари, а сзади нее идут улыбающиеся кадеты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (отметим, что снимок сделал Бретт Ллойд).
- Кринжово, одели модель в хаки и поместили на печатную обложку, серьезно? Что, боитесь, что продажи упадут, если реальную военную сфотографировать?
- То есть модель (гражданская женщина) примеряет на себя образ военной, а ребята из лицея Богуна — просто создают необходимый пиксельный фон?
- Мне интересно, если бы эта обложка снималась во время голодомора… было бы изображено как модель, улыбаясь, варит первые ростки травы?
- Серьезно? Может не будем делать гламур из войны?
- С этой обложкой неправильно все, от гражданской модели до радостного вайба подростковых журналов 90х в стране и времени, где эти дети могут попасть в мясорубку войны уже завтра.
- Я не поняла эту обложку. Почему улыбки, нам сильно весело? Почему гражданская играет военную? Разве мало у нас красивых девушек настоящих военных?
- Когда гибнут сотнями каждый день, смеющаяся и улыбающаяся военная тематика просто бьет своей низостью.
Однако были и те украинцы, которые выступили в защиту идеи креативного директора Марты Бертман:
- Я военный, и был рад этим обложкам пока не увидел комментарии. Даже я, не имеющий ничего общего с модой, понимаю что это художественная съемка — зеркало настоящего. На фото дети, им всем нет даже 18 лет. Лицеисты — будущие защитники нашей страны. Вы увидите именно таких подростков в коридорах. Но никак не грустных и испуганных. Это и есть цвет нации. Или вы считаете Украину надо показывать только в страхе и крови?
- Лучше бы поблагодарили топовых иностранных художников, профессионалов своего дела за популяризацию нашей страны и вынос проблем настоящего в мировые массы. Автор прекрасно справился со своей задачей.
- Интересно наблюдать за всеми советчиками, которые набросились на автора фото и журнал. Знаете, что мне это напоминает? Это "страна советов". Люди совершенно не понимают, какой разной может быть художественная форма.
- Я в шоке от такой реакции людей. Фото очень красноречивое, сильное, несет кучу смыслов!
- Читаю комментарии и также возмущаюсь. Мой брат добровольно пошел учиться в военный лицей в начале полномасштабной. В 15 лет. Сейчас ребятам, которые на обложке, 17-18 лет и большинство из них пойдет защищать нашу страну. Это наше будущее. С большинством отзывов я не согласен.
Дискуссия разгорелась и вокруг альтернативной обложки журнала, для которой фотограф снял пулеметчицу Оксану "Ксену" Рубаняк:
- То есть настоящую военную и героиню вы помещаете на диджитал обложку, а для печатного коллекционного издания модель в форме?
- Этот вариант обложки целесообразен, по сравнению с печатным.
- Такой важный номер, стоящий сохранения для архива. А реально важного и знакового человека поместили на диджитал. Серьезно?Роковая ошибка, редакторы.
- Эта обложка лучше, чем та постановочная!
- Вот это наша героиня! Ее место на главной обложке!
- Эта обложка самая лучшая. Потому что у девушки в глазах вся боль войны. Не романтизируйте войну. Она ужасна и унесла много жизней.
Напомним, в начале февраля британский Vogue обвинили в кумовстве. Последняя обложка Эдварда Эннинфула для британского Vogue получила волну хейта за то, что она включила "непо-детей" в список "40 легендарных женщин".
А в январе 2021 года Камала Харрис снялась для обложки Vogue и оказалась в эпицентре скандала. Пользователи социальных сетей заметили, что кожа Харрис выглядит "слишком светлой" на главной фотографии съемки для глянца