"Не все было гладко": известный телеведущий рассказал, как начинал свою карьеру Андрей Данилко

Константин Грубич вспомнил, что на заре карьеры у Андрея Данилко случались инциденты с рабочим окружением. Кроме того в жизни артист оказался стеснительным и долго не давал согласие на интервью вне сценического образа Верки-проводницы.

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Украинский артист Андрей Данилко, более известный благодаря сценическому образ Верки Сердючки, в начале своей карьеры стеснялся давать интервью, а также терял заработанные деньги из-за недобросовестных членов команды. О том, каким был артист в молодые годы, рассказал телеведущий Константин Грубич, который дал интервью "Обозревателю".

Он вспомнил о том, как в 1995 году уговорил Данилко впервые появиться на экранах ТВ не в образе проводницы Верки, а "сняв маску". Грубич заинтересовался артистом после того, как увидел рекламу одного из украинских банков, в которой Верка Сердючка рекламировала ваучеры. Она настолько восхитила телеведущего, что Грубич решил позвать Верку к себе в программу на интервью. На тот момент он даже не догадывался, что Верка — это сценический образ молодого Андрея Данилко.

"Не знал, что это парень. Представьте, мое удивление еще интереснее стало. Начинают рассказывать, что артист из Полтавы, молодой парень. Зовут так-то. Полтава? Так я тоже из Полтавы! Узнал, что он только что поступил в эстрадно-цирковое училище в Киеве", — вспомнил Константин Грубич в интервью с журналистами.

Телеведущему с трудом удалось разыскать Данилко, так как уже тогда у него был плотный гастрольный график: Андрей ездил по городам и селам с выступлениями. Через некоторое время Грубичу все же удалось впервые встретиться с артистом и он был шокирован тем, как Данилко отличается от своего персонажа.

"И вот пришел на встречу – настолько скромный, даже испуганный в каких-то моментах, что не поверил глазам. Он не то, что не хотел сниматься в программе, он активно сопротивлялся. Объяснял, что его никто не знает, и это устраивает – раскрываться не хочет. Не стремился к славе, на тот момент – точно нет", — добавил Грубич.

Он уточнил, что едва уговорил тогда сняться Данилко в своей программе лично, не прибегая к сценическому образу. Телеведущий также рассказал журналистам, с какими трудностями столкнулся Андрей Данилко на заре своей карьеры.

"В начале его карьеры не все было гладко. Случались такие "попутчики", которые даже деньги, заработанные по сельским клубам, у него воровали. Пока не появился Юра Никитин со своей продюсерской компанией – всякое бывало", — рассказал Грубич.

Напомним, в начале марта Андрей Данилко показал свои детские фото. Артист опубликовал две фотографии, сделанные в раннем детстве. Одна из них — портрет, а вторая сделана во время новогодних праздников.

А в начале февраля Андрей Данилко впервые прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ. Последний раз артист выступал в этой стране в 2022 году. Лично Данилко о запрете никто не сообщил.