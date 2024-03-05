Бренд Coperni представил сумочку, которая на 99% состоит из воздуха (фото, видео)

Вес сумочки составляет всего 33 грамма. На ее изготовление уходит от 8 до 10 недель.

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В погоне за клиентами и эксклюзивом модные дома иногда идут на удивительные эксперименты и представляя на подиумах самые невероятные новинки. Не стал исключением и французский бренд Coperni, который прославился тем, что объединил моду и цифровые технологии, создав вещи нового порядка. Например, сумку Air Swipe, пишет Harper's BAZAAR.

На показе коллекции осень/зима 2024 дизайнеры Арно Вайян и Себастьян Мейер представили футуристическую сумочку Air Swipe. Она представляет собой почти прозрачную муфту яйцевидной формы, состоящую на 99% из воздуха и на 1% из стекла. По словам творческой группы Coperni, стеклянная часть на самом деле представляет собой наноматериал кремнезема аэрогель, который они описывают как "очень тонкий (и нехрупкий)".

Стоимость сумочки – 3600 евро Фото: Instagram coperni

Прежде чем стать последним прорывом в моде, этот материал использовался NASA для сбора звездной пыли, поскольку он может выдерживать экстремальную жару и давление, в 4000 раз превышающее его вес.

Разработанный профессором Иоаннисом Михалудисом — исследователем и художником, который находится в авангарде использования кремнеземного аэрогеля в изобразительном искусстве — Air Swipe является крупнейшим объектом, когда-либо созданным с использованием наноматериала. При этом вес сумочки составляет всего 33 грамма.

Стоимость аксессуара – 3600 евро, а на его изготовление уходит 8-10 недель. Учитывая уникальность вещи, возврату она не подлежит.

На вопросы пользователей, как пользоваться такой сумочкой и что в нее можно спрятать, в Coperni ответили: "В нем можно разместить iPhone ;)".

Среди других космических элементов, представленных на подиуме брендов, были платья, похожие на космические одеяла, пышные юбки, напоминающие кольца Сатурна, и звездообразные туфли.

Ранее Фокус писал, что старшая дочь Мадонны снялась в рекламе сумочек обнаженной.