"Сейчас я не Аня": Маляр рассказала, как на ней отразилась война

Анна Маляр призналась, что ее работа в Министерстве обороны отразилась и на личной жизни. Война с Россией изменила характер женщины, поему ее мужу пришлось преодолевать трудности и заново привыкать к тому человеку, которым стала его жена.

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Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что полномасштабная война в Украине отразилась на ней и даже изменила характер. Об этом она рассказала в эфире проекта "Пісня мого життя".

Анна рассказала журналистам, что война не обошла стороной и ее семью, хотя они с мужем до сих пор вместе.

"Моя работа, конечно, наложила отпечаток на характер. Сейчас я не та Аня, на которой женился мой муж. Это два разных человека. Знаю точно, что те люди, которые прошли фронт, меняются, и когда они увидятся со своими родными, то тоже осознают, что это не тот человек, с которым они начинали отношения", — сказала Маляр.

Анна Маляр добавила, что им с мужем пришлось преодолевать некоторые вещи, чтобы начать воспринимать человека таким, каким он есть сейчас, а не был в прошлом, и учиться делать скидку на обстоятельства, в которых он сейчас находится.

Анна замужем за Вадимом Маляром. Он занимается предпринимательской деятельностью (основной вид — предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества). У супругов есть сын Артем.

Напомним, несколько ранее Елена Зеленская рассказала, как война изменила ее детей. 19-летняя Александра Зеленская сейчас учится в университете, а 11-летний Кирилл посещает онлайн-уроки. Однако обоим детям супругов Зеленский не хватает внимания отца. А еще они постоянно спрашивают у матери, когда закончиться война.

Также в конце февраля мы писали о том, как война изменила мужа Марички Падалко. Егор Соболев командует подразделением БПЛА на фронте. На защиту Украины от оккупантов мужчина стал в первые дни полномасштабной войны с Россией.