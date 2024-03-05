"Он медийная личность": Алина Гросу второй раз вышла замуж, — СМИ

Впервые о том, что у нее новые отношения после расставания с Романом Полянским Гросу намекнула осенью 2023 года. Тогда в своем фотоблоге она выложила романтические сторис с неизвестным мужчиной.

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Певица Алина Гроссу после расставания с актером Романом Полянским вышла замуж еще раз. Об этом на правах анонимности рассказала ее близкая подруга в интервью Богдану Беспалову.

"Он небезызвестный и медийный в Украине. Она не хочет этим браком делать его более известным, ведь в паре в отношениях постоянно есть "конкуренция". Сейчас Гросу не спешит выводить его из тени", — рассказала она журналистам.

Подруга певицы также отметила, что избранник Алины Гроссу обладает достаточно жестки характером и между супругами даже нарастает конкуренция за то, кто будет главой новосозданной семьи.

Сама Алина не подтверждает, но и не опровергает информацию о своем новом браке. В начале октября 2023 года она в своих Instagram-stories Гросу поделилась романтическими кадрами с неизвестным мужчиной и намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях. На одном из таких stories Алина показала, как мужчина нежно держит ее руку во время совместного посещения кафе.

В следующих публикациях Алина заметила, что не надо ее жалеть. В кадре загадочный бойфренд Гросу гладил ее по щеке, а она смотрела на него влюбленным взглядом. Из истории понятно, что они находятся в Америке, вдалеке развевается флаг США.

Отметим, что летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. В том же году пара рассталась. Затем у нее был роман с актером Романом Полянским. Вскоре отношения закончились, а Роман вернулся в Москву осенью 2022 года. Артистка тогда не прокомментировала их расставание. Весной 2023 года уехала в Соединенные Штаты на обучение в Голливудскую школу актерского мастерства (Theatre of Arts Hollywood Acting School) в Лос-Анжелесе.

СМИ со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Алина Гросу вышла замуж за медийную персону Фото: Скриншот

Напомним, в конце февраля Кристина Лебедь честно призналась, вышла ли замуж за Розенко. Летом 2023 года распространились слухи, что пара поженилась. На свадьбе друзей Елена-Кристина поймала букет невесты.

А в декабре 2023 года стало известно о том, что режиссер "Барби" вышла замуж за давнего партнера. Грета Гервиг и Ноа Баумбах уже воспитывали двух общих детей.