Бывшая жена создателя "Теории большого взрыва" раскрыла настоящую причину их развода

Когда пара поженилась, Ариэль убеждала, что 33-летняя разница в возрасте совершенно не влияет на их отношения. Однако спустя время она пришла к другому выводу.

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38-летняя блогер Ариэль Лорри, бывшая жена создателя "Теории большого взрыва" Чака Лорри, за которой в Instagram следят свыше 400 тысяч человек, в своем подкасте The Blonde Files призналась, что 33-летняя разница в возрасте с мужчиной сыграла главную роль в их разрыве.

"Я думаю, что когда вы посмотрите на мои отношения, вы увидите очень очевидную вещь, которая была фундаментальной разницей, которая была у него и у меня. По сути, мы находились в совершенно разных местах нашей жизни из-за нашего возраста", — продолжила она, говоря о своем 71-летнем экс-супруге.

Чак и Ариэль Лорри были в браке чуть больше трех лет Фото: ariellelorre/instagram

Комментируя пункт в соглашении о разводе, касающийся уважения достоинства, Ариэль отметила:

"Если кто-то слушает это с юридической стороны, я ничего не раскрываю – вы можете посмотреть на нашу фотографию и увидеть различия! Ничего личного я не разглашаю. Любой может понять, что отношения с большой разницей в возрасте — это то, над чем действительно нужно работать, и это может создать своего рода пропасть, и вам нужно действительно работать, чтобы преодолеть эту пропасть. В конечном счете, я думаю, что мы были просто в двух разных местах в нашей жизни. Ничего скандального, ничего гнусного не происходило. Я не видела ни одной правильной теории", — продолжила она, добавив, что в конце концов все, что делалось для сохранения брака, не сработало.

Говоря о финансовой стороне развода, Лорри сказала, что распространенная СМИ информация об этом "была неточной". По ее словам, она получила все, что хотела.

Ариэль демонстрирует, как мелкие приятности помогают ей переживать развод

По данным TMZ, телевизионный магнат Чак, известный в Голливуде как "Король ситкомов", согласился выплатить 5 миллионов долларов в качестве компенсации за развод. Создатель сериалов "Два с половиной человека", "Теория большого взрыва" и "Молодой Шелдон" также получил право опеки над общей собакой Харви.

Чак и Ариэль познакомились через общих друзей в 2014 году, а уже в 2015-м начали встречаться. Пара связала себя узами брака через три года. Тогда молодожены убеждали общественность, что огромная разница в возрасте их совершенно не смущает.

В июле 2022 года выяснилось, что Чак подал на развод с Ариэль после более чем трех лет брака, сославшись на непримиримые разногласия. На короткое время они помирились, но уже окончательно рассталась в конце прошлого года и подтвердила свой развод в начале февраля 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Шер рассказала, как разница в возрасте мешает ее отношениям.