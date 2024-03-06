"Мои любовь и счастье": лидер "Без Обмежень" поздравил сына с именинами и показал семейные фото

Сыну Сергея Танчинца исполнилось шесть лет. Пользователи соцсети, в которой певец опубликовал поздравительный пост, также присоединились к наилучшим пожеланиям для Лукьяна.

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Сергей Танчинец — лидер украинской музыкальной группы "Без Обмежень" — трогательно поздравил своего сына Лукьяна с днем рождения. Поздравления и фотографии с мальчиком Танчинец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Этому невероятному мальчику сегодня шесть! Моя любовь! Мое счастье!" — написал артист.

Также он показал фотографии с сыном. На одной из них Лукьян, одетый в ярко-оранжевую толстовку, с улыбкой ест мороженое. Губы у мальчика перепачканы десертом. В руках он держит ложку с кусочком лакомства. За спиной у ребенка видна украшенная новогодняя елка.

Сергей Танчинец показал, как его сын ест любимое лакомство Фото: sergii_tanchynets/instagram

На втором фото Лукьян запечатлен вместе со своим отцом. Мальчика опять сфотографировали во время поедания десерта: в руках он держит ложку, а рядом с ним на снимке виден край пиалы с мороженым бананового цвета. На Лукьяне — красная кофта с белыми полосками на рукавах. Мальчик причесан так, что на левую бровь ему спадает аккуратная челка. За его спиной сидит Сергей Танчинец, одетый в белую футболку, и улыбается в камеру смартфона.

Лидер "Без Обмежень" показал подписчикам общее фото с сыном Лукьяном Фото: sergii_tanchynets/instagram

На третьем снимке Сергей и Лукьян также вместе. Лидер группы "Без Обмежень" обнимает сына и улыбается. Он одет в белую футболку, а Лукьян — в салатовую кофту с коричневым принтом в виде зверей, живущих в Африке. На фото у отца и сына похожие прически: у обоих косая челка.

Сергей Танчинец обнимает сына Лукьяна Фото: sergii_tanchynets/instagram

Пользователи соцсети тепло отреагировали на семейные фотографии и также поздравили маленького Лукьяна с днем рождения:

Поздравляю! Желаю расти свободным в действиях и мыслях в свободной и независимой. Дети это счастье.

Поздравляю, пусть растет счастливым, радостным и беззаботным безобразником.

Вся жизнь впереди еще! С именинником. Счастливой судьбы, успешной.

Искренне поздравляю сынишку с днем рождения! Пусть растет здоровым и счастливым под мирным украинским небом на радость маме с папой.

Ваша маленькая копия. Расти счастливым, мальчик.

Радостного и безоблачного детства мальчику.

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