Адам Сэндлер обошел даже Марго Робби с ее "Барби". Финансовый успех ему принесло продолжение фильма "Загадочное убийство" и участие в стендап-турах.

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57-летний комедийный актер Адам Сэндлер возглавил список самых высокооплачиваемых звезд кино в 2023 году после появления в картине "Загадочное убийство 2: Убийство в Париже", сообщает F﻿orbes. За прошлый год актер заработал $73 миллиона.

Несмотря на коммерческий успех фильма, где Сэндлер сыграл с Дженнифер Энистон, критики не в восторге от картины. Например, в рецензии Питера Трэверса на "Доброе утро, Америка" говорится, что химия Энистон и Сэндлера была испорчена "диалогом из сборника клише ситкомов".

"Один из этих новых ИИ-ботов, таких как ChatGPT, мог бы создать более индивидуальный сценарий", — написал кинокритик.

Джонни Олексински из New York Post согласился, назвав продолжение "до боли неинтересным" и "не чем иным, как бесплатным отпуском" для Энистон и Сэндлера.

"Сэндлер и Энистон сохраняют очаровательную раскованность в середине карьеры и обладают ощутимой приветливостью как дуэт — можно почувствовать, как весело они делали такие глупости, даже если результат не золотой. Могло быть и хуже, если бы что-то включилось во время приготовления ужина", – написал критик New York Times Брэндон Ю.

Кроме съемок, Сэндлер участвовал более чем 40 стендап-комедийных турах в 2023 году, а также работал над тремя кинопроектами Netflix.

За свою работу он удостоился награды People's Icon Award на церемонии вручения награды People's Choice Awards 2024.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказалась Марго Робби, заработавшая $59 миллионов, а на третьем – Том Круз с $45 миллионами.

В первую десятку также попали Дензел Вашингтон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Энистон, Райан Гослинг и Мэтт Деймон.

Ранее Фокус писал, что инсайдер рассказал правду о браке Адама Сэндлера.