Брат принцессы Дианы показал редкое фото с мамой

Родной дядя принца Гарри и принца Уильяма вспомнил, как выглядел в два года. На снимке его держала мама Фрэнсис Кидд.

Related video

Граф Чарльз Спенсер поделился редким архивным фото со своей мамой. Снимок брат покойной принцессы Дианы опубликовал в Instagram с более 190 тысячами подписчиков.

"Моя мама и я, Бранкастер Бич, Норфолк — 1966 год", — написал Чарльз.

На фото маленького графа держала на руках его мама, Фрэнсис Кидд. Судя по всему, на черно-белом кадре Чарльзу всего два года.

Мама принцессы Дианы и ее братик смотрели вниз. Чарльз Спенсер время от времени делится снимками с покойной сестрой, которая погибла в результате ДТП в 1997 году, и мамой, которая ушла из жизни в 2004.

Мама и брат принцессы Дианы

"Красота. Вижу сильное сходство между вами и принцем Джорджем", "Диана похожа на свою маму", "Легко увидеть, где Диана взяла свою красоту. Это замечательное фото с тобой и твоей мамой", — комментируют кадр подписчики графа Чарльза.

Граф Спенсер — младший брат Дианы, принцессы Уэльской, и родной дядя принцев Гарри и Уильяма. Будучи наследником титула графа Спенсера, он провел свое детство в большом семейном поместье Олторп, которым сейчас владеет.

Чарльз и Диана Спенсеры Фото: Charles Spencer/Instagram

Дядя принцев Гарри и Уильяма учился в Итонском колледже, когда Диана вышла замуж за принца Чарльза. Затем граф изучал современную историю в Колледже Магдалины в Оксфорде, но признал, что посвятил очень мало времени своей учебе.

Напомним, брат принцессы Дианы признался, как потерял девственность.

Также Фокус писал об истории знаменитого фото принцессы Дианы на яхте за несколько дней до смерти.