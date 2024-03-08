Яркий свитер на весну, с чем носить: интересные идеи образов (фото)

И хоть весна это символ первых солнечных дней, теплой погоды, все же наш гардероб пока остается утепленным. Ведь всем известно, что точно не стабильно весной, так это погода. Именно поэтому одним из актуальных трендов этого сезона будут яркие свитера. Конечно не все любят выделяться, поэтому кто-то может пройти мимо этого тренда, но для уверенных и смелых стоит обратить внимание на яркие варианты этих вещей в своем гардеробе.

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Для того, чтобы вы выглядеть стильно и современно Фокус подготовил подборку интересных идей, как стилизовать яркий свитер в этом сезоне.

На весну 2023, ультрафиолетовый цвет является одним из трендов в моде. Мягкие фиолетовые оттенки освежат ваш гардероб и придадут ему яркости. Также популярные цвета этого сезона — спокойный желтый, теплый коралловый, и нежная мятная ветка.

Розовый свитер

Стилисты рекомендуют приобрести себе в гардероб розовый свитер, который можно стилизовать с разными образами. Например, нежно-розовый свитер интересно будет смотреться в комбинации с брюками винного цвета, который кстати, тоже в тренде этого сезона. Дополнить образ можно кепкой в тон, или белого цвета. Также можно попробовать совместить свободные брюки палаццо с насыщенно розовым свитером Барби. Интересно также можно стилизовать платье и свитер, например, наденьте атласное платье, розового, белого или черного цвета, а сверху наденьте розовый свитер. Такой вариант также выглядит стильно, современно и очень элегантно.

Ярко-оранжевый свитер

Спокойно в этом сезоне можете покупать ярко оранжевый свитер. Его уверенно можно стилизовать с серым цветом, а выглядит это "вау". Именно этот вариант свитера прекрасно стилизует ваш гардероб. Наденьте классические серые брюки и свободный свитер ярко оранжевого цвета и вы будете выглядеть великолепно. Добавьте шапку и сумку в тон и это сделает ваш образ еще более стильным. Также интересно будет смотреться мини юбка черного или классического оттенка с ярким удлиненным свитером свободного кроя в ярко оранжевом оттенке. Это супер стильное сочетание.

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Желтый свитер

Желтый цвет довольно смелый и также очень стильный выбор. Этот вариант можно интересно стилизовать с серыми брюками прямого кроя, или с широкими штанинами серого или черного цветов, или с атласным платьем ниже колена, или юбкой на запах.

Красный свитер

Красный — это своего рода классика, которая прекрасно стилизуется в одежде. Наденьте белую рубашку с воротником, поверх нее красный свитер, а на них классические черные брюки, или любимые джинсы. Интересно выглядит сочетание макси-юбки черного цвета с красным свитером и черными перчатками.

Зеленый свитер

Зеленый — смелый цвет, который выглядит достаточно уверенно и интересно. Интересно сочетается этот вариант с белой рубашкой в первый слой и свитером во второй и кожаными черными брюками. Также можно попробовать стилизовать яркие брюки с зеленым свитером. Смело надевайте свитер поверх платья ниже колена классического цвета.

Синий свитер

Довольно уверенно будет выглядеть синий свитер в ярких вариациях. Он идеально будет смотреться в сочетании с черным и белым. Поэтому это вариант разбавить ваш классический гардероб и интересно стилизовать свои образы.

Напомним, женская обувь на весну на плоском ходу, которая будет в тренде в 2024. Кроме этого, базовый обувной гардероб на весну 2024.