Последние дни Масленицы 2024: что нужно успеть сделать

Масленая или Сырная неделя подходит к концу 17 марта, а уже с понедельника начинается Великий пост. За два дня до конца Масленицы важно успеть приготовить вареники и встретить Прощенное Воскресенье.

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Что такое Масленица и когда отмечаем ее в 2024 году?

Масленица — это традиционный славянский праздник, который отмечается перед началом Великого поста в православной христианской церкви. Он имеет древние языческие корни и связан с представлениями о провожании зимы и встрече весны. Во время Масленицы принято устраивать обильные застолья — традиционное украинское блюдо на Масленицу — вареники. Также в течение недели Масленицы проводятся различные народные гулянья, конкурсы, и ритуальные гадания. В этом году Масленица началась 11 марта и продлится до 17 марта.

Что нужно успеть сделать до конца Масленицы?

До начала большого поста нужно успеть сделать вареники или спечь блины и другие масленичные угощения — это обязательная часть празднования Масленицы. Можно приготовить разнообразные начинки и соусы для блинов.

Также в субботу — на шестой день Масленицы зовут в гости сестер мужа, то есть золовок. Цель такого приема продемонстрировать, что брак складывается хорошо, в паре царит любовь, а в доме – достаток и порядок. На застолье звали и других родственников пары. В этот день также стоит помянуть умерших родственников, поблагодарить их за все, что они успели сделать для семьи и каждого ее члена.

А последний день Масленицы — воскресенье — называется Прощенным.

В этот день заканчивали праздновать, просили друг у друга прощения за совершенные обиды и сами прощали обидчиков. По традиции, встретившись, люди говорили друг другу: "Прости меня", а в ответ слышали: "Бог тебя простит". Также в этот день поминали усопших и сжигали чучело Масленицы.

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