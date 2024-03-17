Как ведут себя знаки Зодиака разных стихий в отношениях

Представители стихии Огня никогда не сдерживают свои чувства. А рожденные под знаками стихи Воды склонны идеализировать тех, в кого влюблены.

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Стихия Огня

Овен, Лев, Стрелец

Огонь делает людей страстными, эмоциональными, не дает сдерживать чувства. Рожденные под знаками огненной стихии — страстные любовники/-цы, и, как правило, они всерьез привязываются к объекту своих чувств. Однако безудержное пламя быстро вспыхивает и так же быстро может погаснуть — знакам огня важно не слишком форсировать развитие отношений, чтобы быстро не перегореть. Им не нравятся длинные объяснения и выяснения отношений. Сердце представителей Огня — доброе, бесхитростное, благородное, чем притягивает окружающих. Люди Огня — редкие счастливчики, потому что всем им сопутствует госпожа Фортуна.

Стихия Воды

Рак, Скорпион, Рыбы

Рак, Рыбы и Скорпион быстро влюбляются, они склонны идеализировать тех, в кого влюблены, а их чувства порой навязчивы, но преданность семье и домашнему очагу оправдывает любые недостатки. Они готовы жертвовать всем, что у них есть или могло бы быть в будущем, ради любви. Настоящее счастье они обретают с собой подобными — эксцентричными, понимающими, искренними. Представители стихии Воды чувствуют на себе внутренне состояние окружающих, им трудно забывать и прощать обиды, подвержены частой смене настроения. Они очень тонкие натуры, готовы понять любимых и оказать материальную и моральную поддержку.

Стихия Земли

Телец, Дева, Козерог

Представители земной стихии надежны в отношениях, а их влечение сопровождается желанием разделить с партнером общие ценности. Для Тельца, Девы и Козерога интимная связь — это не просто так, и потому будьте уверены, если у вас закрутился роман с земным знаком, ваша страсть неподдельна, а чувства искренни. Они не станут удивлять своих любимых людей чем-то необычным и сногсшибательным, но всегда можно положиться на их практичность и житейскую мудрость. Люди Земли очень требовательны к партнерам, но проявляют себя очень внимательными, заботливыми и нежными с любимыми людьми.

Стихия Воздуха

Близнецы, Весы, Водолей

Поскольку знаки воздушной стихии очень коммуникативны, им важно установить вербальный контакт: влюбленный представитель воздушной стихии жаждет в разговоре определить ментальную связь и схожее чувство юмора. Поэтому для поддержания отношений необходимо общение и увлеченность разнообразными интересами. Как творческие люди, они могут придумать и реализовать самую невероятную любовную интригу. Как интеллектуалам, им чужда слепая страсть, они стараются подчинить все разуму. В отношениях он ценит свободу, но при этом не любит, когда его принимают слишком поспешно.

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