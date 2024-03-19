5 секретов королевской свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза (фото)

Диана сомневалась в решении выйти замуж за Чарльза, но поддалась уговорам отца. На свадьбе присутствовала давняя любовь короля Камилла.

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Покойная принцесса Диана и принц Чарльз, ставший королем Чарльзом III в сентябре 2022 года, поженились 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне. Согласно королевской биографии Ингрид Сьюард 2023 года "Моя мать и я", возможно, именно отец Дианы, Эрл Спенсер, настоял не отменять свадьбу, хотя Диана сомневалась в своем решении выйти за королевского сына, сообщает Рeople.

Брак оказался неудачным и после 15 лет пара официально развелась в 1996 году. Королевские биографы рассказали несколько секретов, которые произошли на королевской свадьбе.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Фото: Getty Images

Платье Дианы пришлось перешить

Дизайнер Элизабет Эмануэль вспоминает, что за несколько недель до свадьбы с тогдашним принцем Чарльзом молодая невеста изменилась, потеряв вес, который у нее был, когда она впервые пришла на примерку.

"Большинство невест действительно худеют. Поэтому мы не особо волновались, когда это произошло. В итоге ее талия составила 23 дюйма (58,43 см — ред.)", — рассказала Элизабет журналистам.

Спустя годы Диана публично рассказала о своем резком похудении во время свадьбы в книге Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история — ее собственные слова": "Булимия началась через неделю после того, как мы обручились (и на ее преодоление ушло почти десять лет). Мой муж принц Чарльз положил мне руку на талию и сказал: "О, мы здесь немного пухлые, не так ли?" И это подействовало на меня, видимо, вспомнилась история с Камиллой.

Я не любила себя. Мне было стыдно, что я не смогла выдержать такое давление. У меня была булимия в течение нескольких лет, и это оказалось тайной болезнью. Это было очень разрушительно. Это был мой механизм побега".

Пролитые духи на свое свадебное платье

Диана пошла к алтарю собора Святого Павла нанеся один из своих любимых ароматов: Quelques Fleurs. Ее визажист, Барбара Дейли, рассказала, что юная принцесса, которой тогда было 20 лет, случайно пролила духи на свое знаменитое платье. Диана старалась закрыть место, куда пролились духи, когда шла к алтарю.

Джон Спенсер ведет свою дочь Диану к алтарю Фото: Getty Images

У Дианы было два свадебных букета

Флорист Дэвид Лонгман, вспоминая королевскую свадьбу Дианы и Чарльза, рассказал, что после того, как королева Елизавета потеряла цветы во время собственной свадьбы, она заложила начало традиции составления двух одинаковых букетов, чтобы предотвратить подобную неудачу.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза Фото: Getty Images

"Мы сделали два букета. Первый нужно было доставить за 8 часов в Букингемский дворец. У нас был полицейский мотоциклист, который провожал нас через весь город до дворца. Потом мы вернулись, а к тому времени флористы заканчивали оформлять второй букет, и мы снова поехали обратно во дворец", — рассказал Лонгман.

Оплошность Дианы перед алтарем

Нервы взяли верх над Дианой, пока она произнесла свои клятвы перед алтарем. Она случайно назвала своего жениха "Филипп Чарльз", а не "Чарльз Филип. Его полное имя — принц Чарльз Филипп Артур Джордж. Если у человека столько имен, любой ошибется.

Платье с тайным талисманом

Хотя на фотографиях этого не было видно, в платье Дианы был вшит скрытый талисман удачи: брелок-подкова из 18-каратного золота, усыпанный белыми бриллиантами. В каком именно месте на платье был талисман неизвестно.

"Платье стало воплощением ее фантазий о принцессе. Она настойчиво потребовала пышные рукава и струящийся шелк, двадцатипятифутовый шлейф из тафты, зауженную талию и старинное кружево, расшитое жемчугом и блестками", — поделилась биограф Тина Браун.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Нужно отметить, несмотря на историю свиданий Чарльза и Камиллы, теперешняя королева все же вошла в список гостей на свадьбе, вероятно, из-за роли ее мужа Эндрю Паркера Боулза в роли командира конной полки одинокой кавалерии.

Напомним, 16 марта Фокус писал о том, кем были родители принцессы Дианы. Родители развелись, когда Диане было 6 лет. Ее мать влюбилась в другого мужчину, опеку над детьми получил отец.