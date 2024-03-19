В комбинезоне за $5,5 тыс и в красном платье: Николь Кидман снялась для ELLE (фото)

Оскароносная актриса предстала перед фотокамерами в различных образах, которые ей подобрали стилисты. Кидман примеряла как ассиметричное красное платье, подчеркнувшее ее фигуру, так и строгий черный пиджак, визуально расширяющий плечи.

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Обладательница множества наград актриса Николь Кидман снялась в фотосессии в одежде от Balenciaga, Loewe и Dolce&Gabbana для апрельского номера ELLE USA. Фотографии Николь опубликовали на сайте издания.

Оскароносная звезда предстала перед объективами фотокамер в черном комбинезоне с открытым верхом и накладными карманами на штанинах. Его стоимость — 5590 долларов. В качестве аксессуара Кидман выбрала длинные кожаные перчатки с кнопками за 1590 долларов. Уши актрисы украшали маленькие серьги в желтом металле, а на шею Кидман надела цепочку с кулоном в желтом металле от Cartier за 3450 долларов.

Николь Кидман примерила украшения от Cartier Фото: ELLE

На фото, которое редакция ELLE USA выбрала для обложки журнала, Николь Кидман одета в черный пиджак, покрой которого визуально расширяет плечи, от Dolce & Gabbana (его стоимость — 4996 долларов). Подчеркнуть шею актриса решила длинным черным шарфом от того же бренда. На ногах у Кидман открытые босоножки на тонком каблуке и с ремешком на щиколотке. В качестве аксессуаров для этого образа командой стилистов были выбраны колье, браслет и кольца со вставками от Cartier, общей стоимостью 9690 долларов.

Николь Кидман снялась в фотосессии в пиджаке от Dolce & Gabbana Фото: ELLE

Обладательница "Оскара" также примерила на себя более светлые образы. Такие, как дизайнерское платье в авангардном стиле от бренда Balenciaga с большим воротником-стойкой и длинной миди. Серьги, браслет и кольца, использованные для этого фото, также были от бренда Cartier. Волосы Николь собрали в гладкую прическу.

Обладательница "Оскара" также примерила на себя более светлые образы Фото: ELLE

Кроме того 56-летняя Николь не побоялась предстать перед камерами в образе в насыщенно красном оттенке. Асимметрическое платье от Balenciaga из ткани, напоминающей велюр, удачно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Это же эффекта удалось добиться и одев Николь в черные матовые колготки, которые сделали ноги визуально стройнее. В качестве аксессуаров были выбраны кольца, серьги и браслет от Cartier в белом и желтом металлах. Светлые волосы Кидман стилисты распустили и создали "мокрый эффект".

56-летняя Николь не побоялась предстать перед камерами в образе в насыщенно красном оттенке Фото: ELLE

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