Анджелина Джоли празднует победу над Бредом Питтом в суде

За Chateau Miraval бывшие звездные супруги воюют уже не один год. Питт настаивает на том, что Джоли незаконно продала свою долю в общем бизнесе российскому миллиардеру.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли одержала юридическую победу над бывшим мужем Брэдом Питтом в судебном разбирательстве по делу французской винодельни Chateau Miraval. По информации Entertainment Tonigh, судья отклонил пять из семи исков в жалобе, которую Питт подал во время слушаний в Лос-Анджелесе на прошлой неделе

"Судья отклонил большинство исков мистера Питта, поскольку они не имеют юридической основы. Иск Питта никогда не касался делового спора. Вместо этого речь идет о его попытках скрыть серьезные злоупотребления, и мы рады, что судья отклонил столь большую часть жалобы мистера Питта", – заявил адвокат Джоли Пол Мерфи.

В свою очередь Питт добился прогресса на слушаниях по поводу имущества на прошлой неделе в Экс-ан-Анжелесе, Прованс (Франции), поскольку он "одержал победу во французском суде на прошлой неделе" в связи с решением по документам, изъятым властями в ходе рейда в марте 2022 года.

"Этому судебному разбирательству предстоит пройти долгий путь, но на данный момент импульс, безусловно, на стороне Брэда", — сказал изданию инсайдер. Это решение стало третьим позитивным для Питта.

"За последние месяцы он одержал три победы в суде в трех разных юрисдикциях: Люксембурге, США, а теперь и во Франции. С того момента, как началось это враждебное поглощение, он ясно дал понять, что над ним не будут издеваться, и он имел это в виду", – объяснил информатор.

Поместье Chateau Miraval – предмет непрекращающихся споров между Питтом и Джоли Фото: Getty Images

Недавнее постановление было связано с рейдом на винодельню в марте 2022 года, в ходе которого чиновники, размахивая ордером на обыск, завладели документами и компьютером в связи с обвинениями в адрес фирмы российского олигарха Юрия Шефлера Nouvel в "должных преступлениях и нецелевом использовании активов компании", сообщает издание со ссылкой на документы по делу.

Согласно французскому законодательству, компании, участвующие в судебных процессах, могут получить разрешение суда на получение доказательств от сторон, против которых они предъявляют иск, совместно с назначенными судом должностными лицами.

Издание сообщило, что по этому делу отдельный суд впоследствии отменил вышеупомянутое решение, приказав "оставаться запертыми и опечатанными" в ожидании дальнейших распоряжений суда.

Судья Валери Джерард заблокировала Шефлеру и его компании Nouvel доступ к материалам, изъятым в ходе рейда. Она заявила, что как "косвенный акционер" Nouvel "не имел юридических прав" запрашивать доступ к документам, которые находятся на хранении у должностных лиц французской фирмы Питта SA Chateau Miraval.

Ранее Фокус писал, что в Новом Орлеане поспешно продали бывший дом Брэда Питта и Анджелины Джоли.