Тимоти Шаламе перевоплотился в Боба Дилана на съемках нового фильма

В новом байопике звезда "Дюны" исполнит главную роль. Впрочем критики уже пошутили, что он скорей напоминает фаната Дилана, чем самого Дилана.

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Тимоти Шаламе играет Боба Дилана в фильме "Полная неизвестность" (A Complete Unknown). Съемки нового байопика начались после многочисленных задержек в производстве. Об этом пишет CNN.

Одетый в армейско-зеленый пиджак и кепку газетчика, Шаламе был сфотографирован на съемках фильма "Полная неизвестность", рассказывающего о начале карьеры певца и автора песен. Шаламе сфотографировали в Нью-Йорке в эти выходные, вызвав поток восторга и шуток среди фанатов.

Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана

"Он выглядит так, будто собирается в Кэмп-Рок", — пошутил один из пользователей X, ссылаясь на фильм Диснея о музыкальном летнем лагере.

"Это не Боб Дилан, это просто каждый мужчина, который когда-либо пытался поговорить со мной о Бобе Дилане", — написал еще один комментатор.

Другие шутили, что Шаламе на персонажа мультфильма.

Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана Фото: Getty Images

После первого анонса в 2020 году производство нового байопика претерпело множество задержек: от пандемии до забастовки SAG-AFTRA. Тем не менее, фильм сохранил полную поддержку со стороны самого Дилана , который предоставил режиссеру Джеймсу Мэнголду подробные аннотации к сценарию.

"Я провел несколько чудесно очаровательных дней в его компании, просто один на один, разговаривая с ним", — сказал Мэнголд в прошлом году, отметив, что легендарный певец любит кино.

По словам Мэнголда, фильм на самом деле не является биографическим фильмом, который расскажет всю историю Боба Дилана. Он больше сосредоточен на важном эпизоде из жизни певца.

"Это своего рода история об эпизоде из начала 60-х годов в Нью-Йорке. Про то, как этот 17-летний парень с 16 долларами в карманах едет автостопом в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Вуди Гатри, который находится в больнице", — сказал Мэнголд. Известный музыкант Вуди Гатри был кумиром Дилана.

Боб Дилан в юности Фото: Getty Images

Шаламе будет петь в фильме самостоятельно и уже нанял тех же преподавателей по вокалу, которые работали с Остином Батлером в "Элвисе".

Дилан известен своей неуловимостью, а его жизнь и карьера стали предметом множества фильмов. В одном фильме 2007 года "Меня там нет" режиссера Тодда Хейнса шесть разных актеров, включая Кейт Бланшетт и Ричарда Гира, сыграли Дилана в разные периоды его жизни.

Дилан широко признан как одна из самых влиятельных фигур XX века, как в музыкальном, так и в культурном плане. Он был включен в список "Time 100: Герои и кумиры XX века" и получил множество наград, включая "Оскар" и Нобелевскую премию по литературе.