Меган Маркл будет продавать косметику

Меган Маркл пытается повторить успех Марті Стюарт и актрисы Гвинет Пэлтроу, которая тоже продает товары для дома.

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Меган Маркл, которая недавно запустила свой лайфстайл бренд American Riviera Orchard, решила расширить ассортимент и добавила в расширенную заявку на товарній знак косметику, пишет Daily Mail.

В документе показано, что в дополнение к списку товаров для дома, канцелярских товаров, кухонной утвари, садового инвентаря, напитков, продуктов питания и приправ, 42-летняя герцогиня Сассекская теперь добавила "саше с ароматами, лавандовые пакетики, немедикаментозные препараты для ухода за кожей, гели и соли для ванны и душа, немедиаторные средства для волос, банное мыло, кусковое мыло, немедицинское мыло для рук, кремы для тела, масло для ванн, лосьоны для тела, косметику и масло для тела".

Новое дополнение также включает в себя продажу ароматических масел, диффузоров для ароматизации воздуха, ароматизаторов, ароматизаторов для помещений, благовоний и немедикаментозных ветеринарных средств для ухода, таких как шампунь и кондиционер для домашних животных.

Помимо косметики, шампуней, мыла и масел для рук и тела, она уже подала заявку на регистрацию товарного знака, охватывающего все: от гирлянд для украшения до свечей, ламп, фонарей и столового серебра.

Она будет продавать специи, приправы, ореховое масло, джемы, мармелады и желе, "пищевые масла и жиры", пасты из бобовых, чеснока и кунжута, а также отвары, медовые ложки и кормушки для птиц.

Герцогиня также планирует продавать коврики для ванны, йоги и медитации, украшения в виде медальонов, канцелярские наборы, карточки для заметок и открывалки для писем.

Маркл также подала заявки на товарные знаки для семян, садовых мастерков, ножниц и вил для прополки, подарочных наборов садовых инструментов и сумки для их хранения, сумок-тоутов, поводков для домашних животных, футляров для вина, винных мешкоі с ручками для переноски или хранения вина, подушек, мебели, органайзеров и многого другого.

На сайте компании также будут доступны для скачивания кулинарные книги и книги рецептов герцогини, которая ранее говорила о своей любви к еде и кулинарии, а также печатные копии.

Обозреватели скептически относятся к планам Меган и уже отметили, что она хочет повторить успех Марты Стюарт, известной американской писательницы и эксперта по домоводству.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри узнали о диагнозе Кейт Миддлтон из СМИ.