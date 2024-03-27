Принцесса Александра Ганноверская пришла на Бал роз в Монако в роскошном черном ансамбле

Принцесса Александра Ганноверская была на балу вместе со своим женихом Беном Сильвестром Страутманнером.

Related video

24-летняя принцесса Александра Ганноверская посетила Бал роз в Монако, появившись на мероприятии в элегантном черном ансамбле, пишет Hello.

Дочь принцессы Каролины Монакской и внучка Грейс Келли австрийского происхождения прокладывает свой собственный путь стиля, и ее последний ансамбль Celine доказывает именно это.

На ней было сшитое на заказ черное платье без бретелек, украшенное атласным бантом спереди. Свой образ Александра дополнила по-настоящему шикарной и изысканной роскошной сумкой Celine Mini Besace Clea из черной блестящей телячьей кожи, парой черных туфель на каблуке с ремешками, серьгами-подвесками и изящным бриллиантовым колье-колье.

Знаменитая монакская фигуристка надела свой роскошный наряд для участия в Балу роз в Монако, ежегодном тематическом благотворительном мероприятии по сбору средств, которое было основано принцессой Монако Грейс еще в 1954 году. В этом году балу исполнилось 70 лет, и его темой была дискотека.

К принцессе Александре присоединились ее давний бойфренд Бен Сильвестр Страутманнер и ее сводная сестра Шарлотта Казираги, которая выглядела невероятно в декадентском платье Chanel Haute Couture из коллекции Дома весна/лето 2022.

Сдержанная роскошь юной принцессы не удивляет ни поклонников королевской семьи, ни поклонников моды. За последние несколько лет Александра укрепила свой статус стиля. Ее часто видели сидящей в первом ряду на показах Dior, Yves Saint Laurent, Giambattista Valli и Chanel на неделях моды.

Ранее Фокус писал, что княгиня Монако Шарлен вышла в свет в блестящем комбинезоне.