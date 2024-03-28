"Хотела бы править миром": почему Меган Маркл стала опасной для британского престола

Бывший коммерческий директор герцогини Сассекской уверяет, что ее до конца не устроит текущий статус. По ее мнению, Меган Маркл будет и дальше коммерциализировать свой статус королевской невестки.

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Новый стиль жизни Меган Маркл может стать угрозой для британской королевской семьи. И в особенности для короля Чарльза и наследника престола принца Уильяма, пишет Daily Mail.

В материале говорится о том, что стиль жизни, который выбрала Меган после того, как ее муж сложил королевские полномочия, не ограничился кулинарией, развлечениями и созданием уютной атмосферы дома.

"Несмотря на непритязательные разговоры о столовых приборах, рецептах и ​​элитном варенье, это выглядит как вопиющая нажива – инициатива бывшей актрисы по обеспечению финансовой безопасности на случай, если доходы Сассексов от Netflix и Spotify испарятся", — пишет медиа.

Гарри и Меган однажды заявили, что в Северной Америке они ищут только уединения. Они пообещали покойной королеве, что не будут коммерциализировать свои королевские титулы. Но с тех пор, как они приземлились в Калифорнии в 2021 году, они хвастались своим статусом и эксплуатировали его.

Когда в начале этого месяца в Instagram был запущен бренд Меган Маркл American Riviera Orchard, посвященный образу жизни и кулинарии, на логотипе красовалась надпись "Меган, герцогиня Сассекская".

Бывший коммерческий агент Меган — Джина Нелторп-Коун — в разговоре с журналистами также подтвердила, что все, что делает Меган в направлении развития собственного бренда, это не просто сочетание случайностей, а хорошо продуманная и заранее спланированная стратегия.

Она добавила, что такое поведение Меган представляет серьезную проблему для короля Чарльза и наследника престола принца Уильяма.

"Они столкнулись с серьезной проблемой – с женщиной, чей личный энтузиазм и жадные амбиции, кажется, не знают границ. Она хотела править миром. Король Чарльз должен помнить это", — сказала Джина Нелторп-Коун.

Daily Mail отмечает, что младшая невестка принцессы Дианы — не первая из королевской семьи, кто решил идти по этому пути. Ранее насмешкам подверглась Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, которая использовала свой титул, чтобы зарабатывать деньги на таких предприятиях, как советы по похудению, шикарные чаи и соковыжималка за 50 фунтов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Меган Маркл будет продавать косметику. Она пытается повторить успех Марты Стюарт и актрисы Гвинет Пэлтроу, которая тоже продает товары для дома.

Также СМИ писали, что принц Гарри и Меган Маркл надеются вернуться в королевскую семью. В 2020 году пара сложила королевские обязанности и перебралась в США. За последние годы младший сын британского короля довольно редко виделся со своими родными.