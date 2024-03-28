Никаких собак и ярких стрижек: самые странные правила жизни из Северной Кореи

В КНДР запрещено очень многое. Но некоторые запреты в 21 веке кажутся странными и нелепыми.

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В Северной Корее запреты начались еще со времен Ким Ир Сена, дедушки нынешнего правителя Ким Чен Ына. Но Ын продолжил традицию и на сегодняшний день в КНДР существует немало странных запретов. Причем регламентируется все: от причесок до одежды. О самых странных запретах Северной Кореи пишет Daily Mail.

Правительство Ким Чен Ына регулирует даже самые тривиальные аспекты повседневной жизни.

Недавно журналистов поразил тот факт, что некоторые из программ ВВС транслируются в КНДР. Например, детективные сериалы "Пуаро" и "Мисс Марпл". А также программа о садоводстве Алана Титчмарша. И если сама программа шла без купюр, то джинсы ведущего подверглись цензуре. Джинсы в КНДР запрещены.

Ошарашенный Титчмарш в шутку сказал журналистам, что он "польщен" и никогда не думал о себе как о человеке, который может сбить с пути молодежь Северной Кореи.

Но этот случай — лишь верхушка айсберга в стране, где почти каждый аспект общественной жизни тщательно контролируется бдительными органами, которые рассматривают любое несоответствие нормам, как неприемлемую угрозу для власти Ким Чен Ына.

Прически из списка

Граждане КНДР не могут стричься так, как им нравится. Они должны выбрать что-то из примерно 15 вариантов, одобренных правительством.

Ожидается, что мужчины будут носить только короткие стрижки, в то время как у женщин разные варианты, но все они должны соответствовать консервативному стилю, лишенному какого-либо намека на бунтарство.

Официальные фото из спа-салонов КНДР Фото: KCNA

Людям, уличенным в несанкционированных прическах, грозит наказание, включая штрафы, принудительные работы или даже тюремное заключение.

Стрижки, разрешенные в КНДР

Ситуация со стрижками была раскрыта финским журналисткой Микой Мякеляйнен, которая в 2017 году сделала снимки плакатов из северокорейских парикмахерских во время строго контролируемого визита прессы в Пхеньян для освещения Дня Солнца – дня рождения основателя нации Ким Ир Сена.

Строгий дресс-код

Дресс-коды в Северной Корее являются еще одним примером одержимости государства единообразием и используются в качестве инструмента социальной инженерии.

Традиционная одежда, известная как "Чосон-от", часто используется на официальных мероприятиях и общественных собраниях, способствуя укреплению чувства национальной идентичности и гордости за корейское наследие.

Национальная одежда популярна в КНДР Фото: KCNA

Но даже за пределами церемониальных мероприятий ожидается, что граждане будут придерживаться дресс-кода, отражающего скромность и строгость.

Даже на официальных фото часто можно заметить совершенно одинаковые куртки, ватники и пальто. Даже дочь Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, в какой-то момент появилась в точно таком пальто с меховым воротником, какое ранее демонстрировала ее тетя Ким Е Чжон.

Дочь Ким Чен Ына носит то, что регламентировано дресс-кодом Фото: RFA

Прошлым летом, после внесения дополнения в Закон Северной Кореи о неприятии реакционной мысли и культуры, официальные лица заявили, что любая женщина, носящая одежду, не доходящую до линии колен, нарушает принципы "социалистического этикета".

Житель северокорейской провинции Южный Пхенган рассказал Радио Свободная Азия на условиях анонимности: "Власти останавливают женщин, которые носят шорты на улицах, заявляя, что это не соответствует социалистическим традициям и образу жизни. Несколько лет назад они раскритиковали брюки с широкими штанинами, заявив, что это японская мода".

Женщины были очень недовольны, потому что летом в КНДР температура поднимается выше 30 градусов и мужчины при этом могут носить шорты.

История с официальными портретами

Сфера действия предписанного государством поведения выходит далеко за рамки публичных выступлений и проникает также в домашнюю жизнь.

Непроявление достаточного почтения к руководству страны считается тяжким правонарушением, караемым штрафом, тюремным заключением или даже казнью.

В доме каждой семьи должен висеть портрет действующего Кима, а также портреты бывших лидеров Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. И они должны быть безупречно чистыми.

Отказ подчиниться равносилен измене – вызову культу личности, окружающему правящую династию Кимов.

Запрет собак

Под таким пристальным вниманием большинство северокорейцев, вероятно, очень бы хотели расслабиться на диване в обнимку с любимым питомцем. Но Пхеньян, как сообщается, постановил, что собак следует содержать только ради мяса и меха.

О запрете на использование собак в качестве домашних животных было объявлено через Союз социалистических женщин Кореи, сообщил источник Daily NK, газеты, освещающей дела Северной Кореи в соседней Южной Корее .

"Отношение к собаке как к члену семьи, который ест и спит вместе с семьей, несовместимо с социалистическим образом жизни, и его следует строго избегать", — заявили они.

Источник, описывая позицию режима, пояснил: "Собаки — это, по сути, мясо, которое выращивают на улице в соответствии с их природой, а затем едят. Поэтому такое поведение совершенно несоциалистично и должно быть строго искоренено".

Режим также подчеркнул, что "цель разведения собак состоит в том, чтобы собрать больше меха", сообщил источник.

Иностранные СМИ и реклама

Между тем, любая форма иностранных СМИ запрещена в Северной Корее, если они не прошли соответствующую проверку и цензуру со стороны государственного контроля над СМИ. Сообщается также, что между телешоу нет рекламы.

Вместо этого перерывы наполнены пропагандистской музыкой, прославляющей режим.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

Однако некоторые программы BBC попали в эфир Северной Кореи после того, как в 2014 году в рамках инициативы, поддержанной министерством иностранных дел, был составлен список программ, которые государство-изгой может рассмотреть для импорта.

Некоторые шоу, в том числе "Доктор Кто", "Top Gear" и "Телепузики", очевидно, были сочтены подходящими для трансляции в Пхеньяне, но с поправками и цензурой.

Отношения под контролем

Возможно, наиболее агрессивным аспектом северокорейского общества является контроль государства над личными отношениями.

Граждане организованы в соответствии с классовой системой предков, при этом государство может диктовать, с кем граждане могут общаться и при каких обстоятельствах.

Отношения в КНДР строго регламентируются Фото: KCNA

Брак между людьми из разных социальных слоев требует одобрения правительства, а союзы, которые считаются нежелательными, могут быть отклонены.

Этот процесс глубоко связан с концепцией "сонбун", социальной классификационной системой, которая классифицирует людей на основе исторического социального положения их семьи и лояльности к династии Кимов.

Те, у кого благоприятный сонбун, с большей вероятностью получат одобрение на брак и другие привилегии, в то время как другие сталкиваются с дискриминацией.

Даже проявления привязанности на публике подвергаются тщательному анализу, поскольку режим стремится регулировать не только внешнее поведение, но и интимные отношения.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Ким Чен Ына получила новый титул. Журналисты считают, что это прямо указывает на то, что ее выбрали наследницей. Интересно, но у Ким Чен Ына, вероятно, есть еще двое детей, но их никогда не видели на публике.