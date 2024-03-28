Принц Гарри готовится к короткой и официальной встрече с королем Чарльзом ІІІ, — эксперт

Королевский эксперт считает, что отец и брат не всегда могут доверять герцогу Сассекскому. Хотя король Чарльз "более снисходителен" к принцу Гарри, чем его брат Уильям.

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Королевский эксперт и биограф Том Куинн заявил, что принц Гарри собирается провести "короткую и официальную" встречу с королем Чарльзом ІІІ во время своего визита в Великобританию этой весной, сообщает Mirror.

Ожидается, что герцог Сассекский выступит на службе в честь 10-й годовщины Игр непобежденных, которая пройдет в соборе Святого Павла 8 мая. Несмотря на то, что его поездка не была официально подтверждена, Гарри указан в качестве гостя на официальной церемонии, он собирается выступить на службе.

Том Куинн предположил, что герцог, скорее всего, встретится с отцом, который "более снисходителен" к нему, чем его старший брат, принц Уильям.

"Гарри будет не так уж трудно увидеть своего отца, хотя эти отношения также чреваты болью и чувством обиды. Но Чарльз знает, что у Гарри было трудное детство, за которое он, Чарльз, был частично ответственен, и поэтому он более снисходителен, чем Уильям", — отметил Куинн.

Король Чарльз ІІІ с младшим сыном принцем Гарри Фото: Getty Images

Он добавил, что встреча будет короткой, опасаясь, что Гарри раскроет какие-либо подробности публике. "Встреча между Гарри и его отцом королем Чарльзом будет короткой и формальной просто потому, что любые трудные разговоры могут привести к тому, что жалобы будут широко транслироваться, когда Гарри вернется в США", — предположил эксперт.

"Так же, как и отношения с Уильямом, отношения Гарри с отцом были сильно испорчены публикациями и различными интервью Гарри и Меган. Уильям, и Чарльз всегда будут беспокоиться о том, что они не смогут сказать что-либо приватно и без реального риска, опасаясь, что Гарри обнародует все и вся", — отметил Том Куинн.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что принц Гарри ожидает извинений от принца Уильяма и Кейт Миддлтон. После новостей об онкологии у короля Великобритании Чарльза III и Кейт Миддлтон активно обсуждается возвращение принца Гарри к монаршим обязанностям. Впрочем, эксперты считают, что примирение между родными уже маловероятно.