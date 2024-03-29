5 советов, которые помогут преобразить весной кожу и волосы (фото)

Чтобы выглядеть ухоженно и эффектно разгар весны, не нужно прибегать к каким-либо хитростям. Результата можно достичь, правильно ухаживая за своим телом.

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Весна — это время года, когда природа просыпается от зимнего сна, а сердце наполняется радостью и энергией. Это время обновлений и перемен, когда можно почувствовать вдохновение и вдохнуть свежим воздухом после долгой зимы. Фокус собрал информацию о том, как можно использовать весеннее настроение для перемен в жизни.

Восстановите волосы

Для этого можно как пройти профессиональную процедуру в салоне, так и позаботиться о волосах в домашних условиях. Косметологи советуют остановить свой выбор на средствах, содержащих высокую концентрацию активных ингредиентов, которые мгновенно смягчают и реструктурируют волосы. Они предназначены для восстановления поврежденных участков кутикулы волоса, в результате чего волосы становятся более блестящими и мягкими.

А тем, чьи волосы теряют силу и эластичность в зимние месяцы, также будет полезен уход с продуктами, содержащими аминокислоты и протеины. Они придают волосам эластичность, силу и блеск.

Однако эффект от салонных процедур не вечен, как бы нам ни хотелось обратного. Поэтому важно поддерживать результат дома с помощью специальных питательных масок и несмываемых средств.

Тем, чьи волосы теряют силу и эластичность в зимние месяцы, также будет полезен уход с продуктами, содержащими аминокислоты и протеины Фото: Pixabay

Сделайте новую стрижку

В этом году популярными будут стрижки, которые сочетают в себе смелость, оригинальность и практичность, пишет медиа Marie Claire. Модные укладки придадут вашему образу свежесть и стиль.

Один из самых популярных трендов — это стрижка в стиле "Подрезанные боксы". Это смелый и дерзкий выбор для тех, кто хочет выделиться из толпы. Эта стрижка подходит как для коротких, так и для средних волос, создавая объем и текстуру. Она идеально подойдет как для повседневного образа, так и для вечернего выхода.

Еще один модный тренд — это стрижки с эффектом "Пиксельные волны". Это уникальная и креативная стрижка, которая напоминает пиксели на экране. Она добавляет объем и легкость волосам, придавая им динамичный и современный вид. Такая укладка отлично подойдет для тех, кто ценит индивидуальность и оригинальность.

Среди модных трендов 2024 года также можно отметить возвращение длинных стрижек. Густые и длинные волосы снова в моде, придавая образу женственности и загадочности. Эта стрижка подойдет практически для любого типа лица, добавляя шарм и изысканность.

В этом году в тренде будут стрижки, которые сочетают в себе смелость, оригинальность и практичност Фото: Instagram

Подготовьте кожу к теплому сезону

С приближением теплых месяцев наша кожа нуждается в особенном уходе и внимании. Солнце, ветер, пыль, изменения влажности воздуха — все это может повлиять на состояние кожи. Поэтому так важно подготовить ее заранее, чтобы сохранить здоровье и красоту кожи на протяжении всего летнего сезона, говорится в материале медиа Anywell.

Одним из самых важных шагов в подготовке кожи к теплу является защита от солнечных лучей. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30, нанося его на кожу за 30 минут до выхода на улицу и регулярно обновляя слой крема в течение дня.

Здоровье кожи зависит не только от внешнего ухода, но и от внутреннего состояния организма. Питайтесь правильно, употребляйте больше свежих фруктов, овощей, зелени, орехов, рыбы. Вода также играет важную роль в увлажнении кожи, поэтому пейте достаточное количество жидкости в течение дня.

Не забывайте о регулярном уходе за кожей. Проводите пилинги для удаления ороговевших клеток, делайте увлажняющие маски, не забывайте про область вокруг глаз. Подбирайте косметику согласно потребностям вашей кожи и следите за ее реакцией.

С приближением теплых месяцев наша кожа нуждается в особенном уходе и внимании Фото: Pixabay

Увлажните кожу тела

Увлажнение — залог здоровой и упругой кожи. Поэтому не забывайте о ежедневном увлажнении кожи с помощью кремов или лосьонов. Выбирайте средства с легкой текстурой для летнего периода, чтобы избежать чувства липкости и тяжести на коже.

Как пишет Viva.ua, когда речь заходит об уходе за кожей, мы всегда фокусируемся на лице. Но кожа на теле тоже нуждается в уходе. Особенно после зимы, когда она подвергается не только воздействию теплого воздуха, но и регулярному воздействию теплой одежды. Порядок действий здесь практически тот же, как и при уходе за кожей лица.

Регулярно отшелушивайте кожу с помощью кислотосодержащих гелей для душа и скрабов. Эти средства помогают удалить чешуйки, делая кожу более мягкой и шелковистой, а благодаря отсутствию омертвевших частичек кожи другие средства ухода лучше впитываются и действуют. Вам также следует обратить внимание на питательные и увлажняющие ингредиенты, такие как керамиды и масла. Эти ингредиенты могут быть слишком тяжелыми для лица, но они идеально подходят для тела. Кстати, эксперты рекомендуют наносить их на еще влажную кожу сразу после душа.

Увлажнение — залог здоровой и упругой кожи. Поэтому не забывайте о ежедневном увлажнении кожи с помощью кремов или лосьонов Фото: Pixabay

Сделайте спорт обязательной частью жизни

Занятия спортом способствуют улучшению физического состояния организма, укреплению иммунитета, улучшению настроения, снижению стресса и улучшению сна. Регулярные тренировки помогают поддерживать оптимальный вес, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают общую работоспособность, рассказывает врач неотложной помощи и консультант по здоровому образу жизни Дженифер Дэниел на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Чтобы сделать спорт частью своей повседневной жизни, важно поставить перед собой конкретные цели, выбрать подходящий вид спорта, составить грамотный план тренировок и вовлечь в этот процесс друзей или семью. Определитесь, что именно вы хотите достичь: сбросить вес, улучшить физическую форму, укрепить здоровье или просто поддерживать хорошее настроение. Ясная цель поможет вам не отступать при возникновении трудностей.

Важно

Тонкая талия: 7 советов, которые помогут стать стройнее этой весной

Подберите вид спорта, который приносит вам удовольствие. Это может быть бег, йога, плавание, фитнес и многие другие. Главное, чтобы занятия приносили радость, а не вызывали чувство обязанности.

Составьте грамотный план тренировок, учитывая свои возможности и особенности. Регулярность занятий – залог успеха. Постепенно увеличивайте нагрузку, следите за результатами и не забывайте делать перерывы для восстановления.

Регулярные тренировки помогают поддерживать оптимальный вес, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают общую работоспособность Фото: Pixabay

Как видим, весна — это не только время цветения природы, но и отличный повод для внутренних перемен. Вдохновитесь пробуждающейся природой, окунитесь в атмосферу весеннего вдохновения и не бойтесь вносить изменения в свою жизнь. Новый сезон — новые возможности!

Напомним, ранее мы писали о 8 ежедневных привычек, которые помогут похудеть к весне. Похудение необязательно должно быть сложным и полностью изменить вашу жизнь, иногда больше пользы приносят небольшие ежедневные действия. Если ваша цель — не только похудеть, но и сохранить результат, освойте 8 простыми ежедневных привычек для похудения, которые позволят вам без труда прийти в форму.

Кроме того мы сообщали о 3-х простых способах отказаться от сахара и похудеть к весне. Отказаться от сахара бывает непросто, так как он содержится в очень многих продуктах. Но намеренное ограничение сахара в своем рационе поможет вам улучшить здоровье и сбросить вес.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.