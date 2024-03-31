Солнечное затмение 8 апреля 2024. Таро-прогноз на события для всех знаков Зодиака

Related video

Чуть более недели осталось до важнейшего астрологического события весны, которое, по традиции, несет в себе важные перемены, катаклизмы, трансформационные программы, кармические уроки или последствия неправильного прохождения этих самых уроков. Одним словом — день не из простых.

Так какие же события ожидают представителей Зодиакального круга в один самых опасных и важных дней года — Солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Разбираемся ниже.

Овен

У Овнов 8 апреля 2024 года может проиграться выход из кризисного периоды или тяжелого физического состояния. Затмение произойдет в вашем знаке, следовательно, вы — главные "виновники" данного астрологического периода: именно вокруг вас будет вращаться основная событийная палитра. И каким будет ваш событийный ряд — важно для всего Зодиакального круга. У Овнов отчетливо читается выход из кризиса и это может указывать на выход из затянувшейся стагнации для многих аспектов жизни, причем, даже в масштабе страны.

Телец

К Тельцам, судя по всему, наведаются "гости" из прошлого. И немудрено: ведь день Солнечного затмения произойдет в период ретроградного Меркурия, который известен своей "способностью" возвращать нас к событиям и людям из прошлого. Особенно если они все еще не исчерпаны и имеют потенциял и энергию. Для вас появление кого-то станет неприятным сюрпризом: будьте к этому готовы!

Близнецы

У Близнецов могут проясниться вопросы, касающиеся личной жизни и романтических отношений. Возможно, вам предстоит сделать правильный выбор в этот важный день, который окажет влияние на ваши событийный ряд в будущем. У вас будет ситуация в формате: налево пойдешь — коня потеряешь — направо пойдешь — богатство обретешь. Для вас главное — не оплошать!

Рак

Вокруг Раков будет формироваться негативная и агрессивная обстановка. Вам стоит опасаться ситуация на дороге, аккуратно и внимательно переходить дорогу, стараться минимально общаться с людьми, и даже, возможно, не выходить на улицу. По всей вероятности, вам будет легче провести этот день дома в одиночестве и медитациях.

Лев

У Львов в этот день может кардинально измениться картина мира. Возможно, у вас произойдет крупная ссора с партнером или неприятности в семье. Помните: если вы поссорились с кем-то в Солнечное затмение — вам будет трудно или почти невозможно восстановить отношения. Кроме того, вы заложите негативную программу событий на долгое время. Лучше приберечь эмоции для другого периода — более позитивного.

Дева

У Дев ожидаются очень позитивные события в день затмения. Перемены к лучшему, разрешение вопроса, который долгое время не решался, семейный праздник или повод для праздника. Возможно примирение с мужчиной или возвращение мужчины домой. Единственное — вам следует остерегаться проблем со здоровьем6 оно может подкачать.

Весы

У Весов будет день, полный интересных и важных событий: денежные поступления, дружеское общение в хорошей компании, посещение велнесс — заведений. Правда, у вас в Солнечное затмение может сильно обостриться тревожность и страхи. С ними предстоит совладать.

Скорпион

Скорпионам Солнечное затмение также сулит интересные события: знакомства с представителями противоположного пола, романтика, оптимизм и веселье. Но, как и в случае с Весами, у Скорпионов также обострятся страхи и фобии. Медитации и прослушивание музыки с альфа-волнами может существенно исправить ситуацию и снять тревожность.

Стрелец

У Стрельцов может случиться разочарование в финансовом аспекте в этот день. Возможно, какие -о денежные ожидания не сбудутся или наткнутся на препятствия. Так, вместо победного шествия, вам может предстоять защищаться от кого-то или чего-то.

Козерог

Козерогам предстоит получение денег или страт выгодного предприятия. Не исключено приятное и результативное путешествие в хорошей компании. Период может ознаменоваться выходом из кризисной ситуации по здоровью: вам сулит выздоровление.

Водолей

Многие Водолеи могут выйти из долгих отношений именно в день Солнечного затмения. Это будет неприятно, но в итоге — это к лучшему. Вообще, вам предстоят большие трансформации, начиная с этого дня — вам стоит подготовиться к тому, что одна из сфер жизни будет глобально изменяться.

Рыбы

Рыбам предстоит решать рабочие вопросы и отвоевывать место под солнцем. Вам предстоит призвать все свое мужество и умение манипулировать, чтобы выйти победителем из не самой приятной ситуации, которая может сформироваться ближе к 8 апреля.