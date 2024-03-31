Кейт Бекинсейл сообщила, что все еще находится в больнице с загадочным недугом

Актриса уже две недели лежит в больнице, где лечится от неизвестной болезни.

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50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото с больничной койки. И рассказала, что она все еще находится в больнице. Две недели назад звезда "Фламандской доски" впервые сообщила, что ее госпитализировали. Но не сообщила по какой причине. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт поздравила своих подписчиков с Пасхой, которую католики празднуют сегодня. Последний раз она публиковала селфи в день матери. Кейт не поделилась подробностями своего лечения и не назвала диагноз.

Кейт Бекинсейл в больнице

Ранее актриса сообщила, что в январе этого года умер ее отчим Рой Баттерсби, так что теперь она заботится о своей матери. Источник отмечал, что Кейт перевезла их в Лос-Анджелес и обеспечила своему отчиму лучший уход.

Инсайдер сообщил, что Кейт Бекинсейл "плохо себя чувствует, но "делает все возможное, чтобы позаботиться о себе".

Кейт Бекинсейл в больнице Фото: Instagram @katebeckinsale

Она держала поклонников в курсе происходящего, публикуя фото из больничной палаты. В какой-то момент она даже отметила, что ее навестили не только родные и друзья, но и ее питомцы: собака Милф и кошка Уиллоу.

Звезда "Другого мира" пока не рассказала, почему ее госпитализировали.

Кейт Бекинсейл в больнице Фото: Instagram @katebeckinsale

Но ее друзья отметили, что у Кейт серьезные проблемы. Она была очень привязана к своему отчиму. Ее биологический отец, известный британский актер Ричард Бекинсейл умер в 1979 году в возрасте 31 года от сердечного приступа во сне. Так что Рой Баттерсби заменил ей отца. Он также был связан с кинопроизводством. И стал успешным режиссером, работая над крупными британскими экранными хитами, включая "Инспектор Морс" и "Крекер". Его последней режиссерской работой стал сериал "Прикосновение инея" 2006 года.

"На этой неделе ее несколько раз видели плачущей в коридорах больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ее друзья очень обеспокоены тем, что она уже несколько месяцев находится в постоянном напряжении, почти не спит и не ест", — рассказал инсайдер.

"Кейт кажется очень сильной, но это было невероятно тяжело, и, учитывая, что она потеряла отца в столь раннем возрасте, это очень глубоко на нее влияет. Ее друзья беспокоятся о ее собственном здоровье", — сообщил, другой источник, отметив, что Кейт, и ее мать, актриса Джуди Лоу поддерживали друг друга и старались, чтобы о трагедии в их семье не узнали журналисты.

Напомним, последний раз Кейт Бекинсейл видели на публике, когда она посетила церемонию вручения премии "Золотой Глобус" в начале января, незадолго до смерти ее отчима.