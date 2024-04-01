"Я навсегда остаюсь в Украине": Могилевская объяснила, почему не выехала с началом войны (видео)

Певица напомнила, что очень привязана к украинской культуре, любовь к которой ей прививал дед. Наталья Могилевская также напомнила, что исполняла песни на украинском языке даже в те времена, когда это было "не популярно".

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Украинская поп-звезда Наталия Могилевская рассказала, почему с началом войны в Украине не выехала и осталась в стране. Об этом сообщает Ukraine World News.

"У меня такая фамилия, у меня такие корни, я настолько украинка. Мой дед — преподаватель украинской филологии. Именно он прививал любовь к украинскому языку и Нине Матвиенко", — сказала в комментарии медиа Могилевская.

Исполнительница отметила, что с началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину у нее была не одна возможность выехать. Однако Могилевская ими не воспользовалась.

"Я навсегда остаюсь в Украине. Я не меняла, у меня было так много возможностей уехать. Я настолько люблю Киев. И я очень многое с начала, с 99-го года, делала и делаю для развития украинского шоу-бизнеса, украинской культуры", — отметила артистка.

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Наталия Могилевская также добавила, что включила в свой репертуар песни на украинском языке еще в те времена, когда это было "не модно". Речь шла о треках "Місяць" и "Самота".

Напомним, ранее мы писали о том, что Могилевская попала под обстрел во время атаки на Кривой Рог. Певица давала концерт в помещении, расположенном на соседней улице с пострадавшими от ракетного удара домами. Когда Наталья Могилевская узнала о том, что на месте "прилета" есть человеческие жертвы, она остановила концерт и выехала на место трагедии.

А в начале декабря 2023 года внук Софии Ротару, который незаконно выехал из Украины, дал первое публичное интервью. Нидерландскому изданию певец, выступающий под сценическим именем SHMN, рассказал о своем новом альбоме под названием Amadeus, который он презентовал в Европе.