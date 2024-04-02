Бывшая жена Бена Аффлека сообщила о трагедии в семье

Актриса поблагодарила отца за счастливое детство и написала, что никогда не устанет рассказывать о том, каким прекрасным человеком он был.

Related video

51-летняя американская актриса и бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер оплакивает своего отца Уильяма Джона Гарнера, который скончался в 85 лет. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала множество семейных архивных снимок с папой и другими родственниками и опубликовала трогательное послание.

"Мой отец мирно скончался в субботу днем. Мы были с ним и пели "Удивительную благодать", когда он уходил от нас. Хотя в смерти 85-летнего мужчины, прожившего здоровую и прекрасную жизнь, нет никакой трагедии, я знаю, что горе неизбежно, оно поджидает за неожиданными углами", – начала она свой пост.

Гарнер, которая выросла в Западной Вирджинии вместе со своей мамой Патрисией Энн Гарнер и двумя сестрами Мелиссой и Сюзанной, сказала, что ее семья "благодарна папе за нежное поведение и спокойную силу".

"За то, как он дразнил озорной улыбкой, и за то, как он придумал роль вечно терпеливого отца девочки. Мы благодарны за его трудовую этику, лидерство и веру. Мы выражаем благодарность медицинским сообществам Медицинского центра Чарльстона и Города Надежды. Ваша забота продлила жизнь папы и дала ему время побыть в своих любимых местах — в окружении дочерей и внуков, болеть за свою любимую Эджи, управлять лодкой и — самое главное — рядом со своей женой, нашей мамой", – продолжила она.

По словам актрисы, нет таких слов, чтобы выразить всю любовь и признательность отцу за его поступки:

"Можно так много сказать о моем отце — мы с сестрами никогда не перестанем говорить о том, каким замечательным он был, так что терпите нас. Но сегодня я делюсь этими воспоминаниями с признательностью доброму и блестящему человеку, отцу и дедушкой, которым он был, а также любящее наследие, которое он оставил после себя".

1 января Гарнер отпраздновала годовщину свадьбы своих родителей.

"Поздравляю моих невероятно милых и любящих родителей с 59-летием. Спасибо, мама и папа, за то, что подарили мне и моим сестрам такое безопасное и счастливое начало жизни", – написала она в соцсети.

Родители Дженнифер прожили в браке 59 лет

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Гарнер рассказала о трудностях воспитания детей от Бена Аффлека.