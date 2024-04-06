Кого "убивает" Энн Хэтэуэй? Обзор фильма "Материнский инстинкт"

Новая картина в жанре хичкоковского триллера с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Страх и убийства на фоне "игрушечной" эстетики американского пригорода середины прошлого века.

Related video

В украинский прокат выходит драматический триллер режиссера Бенуа Деломма "Материнский инстинкт" сразу с двумя знаменитостями категории А в главных ролях — Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн. Фокус побывал на допремьерном показе и рассказывает о римейке бельгийского фильма "Дуэль" 2018 года.

О чем фильм "Материнский инстинкт" 2024

Ближайшие соседки и лучшие подруги — Селин (Энн Хэтэуэй) и Элис (Джессика Честейн) проводят вместе все свободное время. Они выпивают, делятся рецептами, сплетничают о мужьях и детях, обсуждают свою жизнь и, казалось бы, не мыслят жизни друг без друга. Все меняет трагедия в жизни Селин, которая переворачивает отношения подруг с ног на голову, и теперь их общение превращается в преследование хищника и паранойю загнанной жертвы. Каждый взгляд, жест, поворот головы героинь напоминают зрителю поведение зверей в дикой природе, в схватке которых может выжить только один.

Драматическая история усугубляется тем, что теперь у женщин остался "один сын на двоих", за которого и предстоит смертельная борьба ближайших подруг. Забегая вперед, анонсируем непредсказуемый финал картины!

Чем интересен фильм "Материнский инстинкт"

В случае с этой лентой стоит выделить три аспекта: декорации и костюмы (события разворачиваются на фоне эпохи начала 1960-х годов), игра актеров (зритель наблюдает за настоящей дуэлью двух в равной степени сильных актрис), мощная психологическая составляющая в сценарии, создающая перманентное напряжение для зрителя.

Создатели фильма явно сделали ставку не столько на сценарное преимущество, как на визуальную составляющую. Мы видим женщин в дизайнерских образах в стиле начала 1960-х, которые трудятся в саду и в доме на высоких каблуках, с идеальными прическами и макияжем. В обед они садятся в идеально чистые автомобили, на их руках перчатки, на головах – платки или шляпки. Нитки жемчуга или бижутерия в тон, аккуратно подведенные яркой помадой губы даже в худший из дней.

Кроме того, костюмеры и стилисты картины не упустили случая использовать в кадре знаменитую конкуренцию Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро: образы актрис имеют прямые отсылки к двум историческим визави. Этот аспект ленты служит отдельной составляющей и словно живет своей жизнью на экране: мы видим женщин с похожим образом жизни, но при этом настолько разных, что их потенциальная вражда будто заложена в них на уровне ДНК. Они – словно Бетти Дрейпер (сериал "Безумцы"), разделенные по принципу теневых сторон: одной достались ярость и безумие, другой – страх и сдержанность. Соединившись, они создают такой себе "коктейль", бурлящий обидой и злостью под "зонтиком" идеального платья американской домохозяйки в декорациях красивого пригорода.

В общем, эстетическим гурманам стоит посмотреть эту картину только ради образов: давно на экраны не выходил такой визуально качественный и до мелочей продуманный фильм: одежда, дома, мебель, посуда, аксессуары, автомобили, даже детские игрушки переносят зрителей в эпоху Джона Кеннеди.

На счету Бенуа Деломма (режиссера "Материнского инстинкта") несколько кейсов сотрудничества с модными домами, в том числе промо-фильмы для Chanel, Dior, Balmain, а также работа над новой экранизацией "Талантливый мистер Рипли" 2024 года. Неудивительно, что отдельным персонажем Деломма всегда выступает красивая картинка, а уже потом все остальное.

Отдельного внимания, как замечено выше, заслуживает игра актеров. Во-первых, мы видим Энн Хэтэуэй в не совсем свойственной для нее роли — пассивно-агрессивного персонажа, который едва сдерживает ярость, кипящую внутри. Справедливости ради стоит вспомнить ее роль к комедии "Война невест" (2009), в которой также была поднята идея конкуренции бывших подруг — блондинки и брюнетки (партнершей Энн Хэтэуэй по площадке в этой картине была Кейт Хадсон). И если быть совсем уж честными, этот фильм приходит на ум чаще, чем хотелось бы во время просмотра "Материнского инстинкта", хотя атмосфера и жанр триллера сильно разнится с вайбом комедии 2009 года.

В "Материнском инстинкте", по всем канонам хичкоковском триллере, героиня Энн Хэтэуэй предстает перед нами сложным, изворотливым, агрессивным манипулятором, шаги которого невозможно просчитать наперед. Стеклянное и опасное выражение глаз, скованная мимика, порывистые и зависающие в воздухе движения тела Селин — все это создает ауру мощного напряжения и дает зрителю ощущение незащищенности. Мы не сочувствуем Селин: мы ее боимся, неосознанно принимая сторону перепуганной Элис, которая бьется в своей "капсуле" напряжения, как птичка в клетке.

Персонаж Джессики Честейн невротичен, растерян, напуган и абсолютно беззащитен перед лицом нависшей угрозы. Она твердо уверена в своей правоте и подозрениях. Но муж Элис героине не доверяет, ведь у нее уже были проблемы с психикой, и она даже лечилась у психиатра. Зритель ей тоже не доверяет, хоть и сочувствует: все время кажется, что ей просто кажется.

Напряжение каждой героини в отдельности и напряжение между ними в кадре — главное сценарное преимущество всего повествования. Ведь мы напряжены, даже когда, казалось бы, ничего не происходит. И напряжение преследует зрителя даже через несколько часов после развязки.

В итоге появляется чувство, что жизнь в красивом пригороде неизменно сводит с ума каждого, кто туда попадает. А может, создатели картины просто нашли хороший повод снять фильм "про красивое" и позволить ярким актрисам поиграть в "Степфордских жен" и немного в "Барби" на серьезном.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Годзилла и Конг: Новая империя".