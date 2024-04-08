Як мотивувати молодь обирати професію вчителя? Все про освітню програму "MentorMe"

У лютому цього року команда українських освітян запустила програму менторства для студентів педагогічних спеціальностей. Студенти впродовж 8 місяців не лише вчитимуться у виші, а й долучатимуться до роботи в школі, залучившись підтримкою досвідчених вчителів-менторів.

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У лютому команда українських освітян запустила програму менторства для студентів 4 курсів педагогічних спеціальностей. Основна інновація в тому, що студенти впродовж 8 місяців не лише вчитимуться у виші, а й долучатимуться до роботи в школі, залучившись підтримкою досвідчених вчителів-менторів, взаємодіятимуть з учнями, створюватимуть власні проєкти, братимуть участь у майстер-класах тощо.

Як зазначають організатори, старт проєкту показав, що запит на новітні підходи мають і школи, і ЗВО, і – найголовніше – самі студенти. От як пояснює свою мотивацію взяти участь у проєкті "MentorMe" майбутня вчителька:

"Коли Київський столичний університет імені Бориса Грінченка повідомив нам, що буде організовано першу зустріч-знайомство з керівниками та організаторами у рамках проєкту "MentorMe", я одразу відчула, що це великий шанс і я не можу його втратити. Наша перша зустріч відбулася з Владиславом, пані Катериною, пані Лідією та пані Людмилою, які своїм власним прикладом показали, що вчителювання – це круто. Вони змогли настільки зацікавити цією ідеєю менторства для студентів, що я зрозуміла, що маю там бути. Я отримаю той досвід, який зможу почати втілювати на своїй роботі", – ділиться Наталія Улізько , студентка Київського університету ім. Грінченка.

Менторство у цьому проєкті – це процес постійної комунікації та підтримки. Два дні на тиждень до шкіл-партнерів приходять менті та знаходяться у просторі повний день. Вони мають змогу відвідувати уроки, проводити їх разом із наставником/цею, залучатися до заходів та брати участь у житті школи. Більше того, у фіналі вони представлять власні ідеї освітніх проєктів. А для того, щоб цей процес відбувався максимально якісно, команда організаторів розробила робочі зошити як для менторів, так і для студентів. Там можна побачити:

договір із прописаними очікуваннями та цілями;

форми для аналізу відвідуваних уроків та самоаналізу студентів;

форми для індивідуальних та групових рефлексій;

рефлексію щодо досягнення цілей.

Ментор – це не просто людина, яка "дозволяє" бути у себе на уроці. Це провідник, який допомагає ставити цілі та досягати їх, ділиться саме тим інструментарієм, що потрібен конкретному студенту. Цінно, що студенти бачать особливості такого підходу:

"Перш за все, запам’яталося відчуття підтримки, що завжди є людина, до якої можна звернутися, якщо виникають певні проблеми. Також в рамках програми у нас є можливість зустрітися з професійними психологами та поділитися власними страхами щодо проведення уроку. Це мені найбільше і подобається, адже коли я проходив практику в державній школі, то не було тієї людини, до якої я міг підійти та сказати "перепрошую, але мені страшно, я боюся, все не ок", – каже Валерій Бабіч, студент Київського університету ім. Грінченка..

Як повідомляють в ГО "Освіта 360" на сьогодні менті в проєкті вже:

уклали договори з менторами та визначили цілі на програму;

відвідали та навіть провели свої перші заняття в класах;

пройшли навчання з основ проєктної діяльності та дізналися про світові тренди в освіті, сучасний дизайн уроку та філософію освіти;

відвідали свій перший EdCamp і стали спікерами в одній з панелей;

провели сесії з супервізоркою;

почали працювати над навчальними та соціальними проєктами з учнями та ученицями шкіл.

"На нашу думку, освіта, її якість та рівень напряму впливає на майбутнє України. Менторство допоможе майбутнім освітянам отримати необхідний практичний досвід, підтримку та натхнення для того щоб залишатися в професії, бути більш ефективними та прогресивними спеціалістом, а це в свою чергу сприятиме зростанню рівня освіти та благополуччя дітей" — зазначив Олександр Голіневич, Менеджер програм Street Child в Україні

"Ми маємо велику команду з 18 вчителів-практиків різних шкіл. Кожен і кожна з них бачать свою місію в тому аби допомогти майбутнім вчителям. Вони не лише допомагають з адаптацією, покращенням вчительських скілів, але й стають тією позитивною рольовою моделлю успішного вчителя, який сам реалізується і допомагає реалізувати себе учням і колегам. Українські вчителі та вчительки — це потужна спільнота. Коли ми планували проєкт, ми виходили з того що в майбутньому — його результати стануть частиною реформи педагогічної освіти." — ділиться керівник проєкту Владислав Штегельський

Проєкт триватиме до кінця навчального року і вже у червні організатори обіцяють поділитись всіма матеріалами. Наразі це пілотний запуск, а вже в літку команда анонсує подальші плани. Так, з наступного тижня розпочинається менторство онлайн для студентів з усіх регіонів України. Наступного року в ГО "Освіта 360" готові залучати нові школи та університети до співпраці.