Палестинское кино: сестра моделей Джиджи и Беллы Хадид основала кинокомпанию

Алана Хадид, сестра известных супермоделей, решила снимать палестинское кино. И первым станет документальный фильм "За стеной".

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Алана Хадид, модельер и сестра моделей Беллы и Джиджи, возглавляет лейбл Watermelon Pictures, занимающийся производством и распространением фильмов. На веб-сайте компании Watermelon описывается как "независимая компания по распространению, производству и финансированию фильмов, принадлежащая палестинцам". Об этом пишет Deadline.

Компания сосредоточится на "культурном представительстве и социальной защите, а также будет стремиться усилить голоса недостаточно представленных кинематографистов по всему миру".

Первым фильмом лейбла стал документальный фильм "Walled Off" об отеле "Walled Off", палестинском отеле, который был профинансирован и спроектирован британским уличным художником Бэнкси и расположен в Вифлееме напротив барьерной стены на Западном Берегу Израиля. В фильме рассказывается о жизни палестинцев, живущих в этом районе, и обсуждается важность творческого сопротивления как формы протеста.

Алана Хадид Фото: Alana Hadid/Instagram

Картина написана и снята Вином Арфузо, американским режиссером палестинского и итальянского происхождения, и с 3 мая 2024 года фильм выйдет ограниченным тиражом в кинотеатрах и в цифровом формате в США.

Сопродюсерами фильма выступили брат Аланы — Анвар Хадид, Роджер Уотерс из Pink Floyd, чьи политические взгляды, в том числе в отношении Израиля, в последние годы вызвали споры, и Квеку Мандела, внук бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

"Посредством наших выпусков фильмов мы стремимся обучать и вдохновлять аудиторию во всем мире противостоять несправедливости", — сказала Алана Хадид, креативный директор Watermelon Pictures.

В заявлении компании добавлено, что "Бренд Watermelon Pictures воплощает в себе яркость и устойчивость палестинской культуры, символом которой является культовый фрукт, который разделяет свои цвета с палестинским флагом".

Как арбуз связан с Палестиной

Арбуз в качестве палестинского символа появился после войны 1967 года, когда Израиль взял под контроль Западный берег и сектор Газа.

Тогда израильские власти запретили палестинский флаг на этих территориях, сделав его публичную демонстрацию уголовно наказуемой. Чтобы обойти запрет, палестинцы стали использовать изображения арбуза, потому что в разрезанном виде в нем есть все цвета палестинского флага — красный, черный, белый и зеленый. Израиль снял запрет на использование палестинского флага в 1993 году в рамках соглашений в Осло, и флаг стал символом Палестинской автономии, которой передавалось управление сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

В январе этого года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир отдал распоряжение полиции убрать палестинские флаги из общественных мест.

В ответ на это на пропалестинских маршах опять появились изображения арбузов. В рамках израильского законодательства палестинские флаги не считаются запрещенными, однако полиция и солдаты имеют право снимать их в тех случаях, когда существует угроза общественному порядку.

Напомним, ранее Фокус писал о конфликте Израиля и Палестины, отвечая на популярные вопросы.