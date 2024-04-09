Известный телеведущий Александр Педан заявил о том, что хочет усыновить ребенка (видео)

У Александра Педана уже есть двое детей — дочь Валерия и сын Марк. Однако вместе с женой Инной пара обсуждает возможность подарить семью ребенку, который остался без опеки родителей

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Телеведущий Александр Педан вместе с женой задумался над тем, чтобы усыновить ребенка. Об этом шоумен рассказал в эфире украинского телешоу "Ближче до зірок".

Александр Педан откровенно рассказал, что вместе с женой Ириной неоднократно обсуждал тему усыновления. Телеведущий пришел к выводу, что желание подарить семью ребенку, который остался без родительской опеки, у него есть. Однако при этом нужно учитывать некоторые нюансы.

"Мы с женой говорили об усыновлении. Думали и до сих пор думаем", — сказал Педан.

Однако планы по усыновлению ребенка, все же, пришлось отложить. По словам Александра, и он, и его жена Ирина сейчас плотно заняты рабочими вопросами и у них совершенно не будет хватать времени на ребенка. И это при том, что, по мнению телеведущего, усыновленные сын или дочка будут требовать в разы больше времени и заботы, чем это понадобилось бы, не потеряй ребенок биологических родителей.

"Если сейчас взять маленького ребенка, ему нужно дать ровно столько внимания, вот сколько ему нужно. Сейчас, к сожалению, я не вижу в себе такого ресурса", — уточнил Александр Педан.

Отметим, что у Александра и его супруги Инны — преподавателя английского языка в одной из киевских гимназий — уже есть двое детей. Старшей Валерии в этом году исполнилось 19 лет. А младшему сыну Марку сейчас семь лет.

Напомним, ранее стало известно, что шоумен Александр Педан в 42-года решил еще раз поступить в университет. Он уже имеет одно высшее образование, однако сейчас он планирует монетизировать свою популярность и освоить государственное управление.

А в январе 2024 года звезда украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская ответила на обвинения в усыновлении детей ради пиара. Звезда отметила, что оставила карьеру на пике успеха еще 10 лет назад. Почти два года она скрывала, что стала мамой двоих детей.