Изменила всего одну деталь: alyona alyona поразила украинцев новым имиджем (фото)

Украинская рэперша решилась на изменения привычной прически и появилась на публике с гладкими распущенными волосами. Образ дополнил легкий нюдовый макияж.

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Украинская рэперша alyona alyona, которая уже скоро представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", опробовала новый имидж, изменив только одну деталь в своем образе — прическу. Фотографию исполнительница разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке, сделанном для социального проекта, в котором принимает участие и alyona alyona, рэперша стоит позади группы подростков. На ней белая кофта с круглым вырезом. В качестве аксессуара исполнительница выбрала нашейное украшение темного цвета.

Но больше всего на фото певица выделяется несвойственной для себя прической. Длинные темные волосы alyona alyona распущены, а посредине головы сделан аккуратный пробор. Необычный для девушки образ дополнил натуральный макияж в нюдовых оттенках.

alyona alyona опробовала новый имидж, изменив только одну деталь в своем образе — прическу Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Отметим, что alyona alyona запомнилась украинцам в другом образе: в том, в котором исполнительница отдает предпочтение гладко собранным волосам и пучку на голове. Его рэперша подчеркивает с помощью ярких резинок и бандан.

Исполнительница полюбилась украинцам с гладко собранными волосами и пучком на голове Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кроме того исполнительница появлялась на публике и с двумя косичками. Иногда она подчеркивала такую прическу стильными аксессуарами, а временами наоборот использовала незаметные тонкие резинки в цвет волос.

Иногда певица появлялась на публике с прической в виде двух косичек Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, ранее мы писали о том, что у alyona alyona появились новые проблемы со здоровьем. Исполнительница, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024", в марте заболела дважды. Причиной плохого самочувствия певица назвала проблемы с гормонами и слабый иммунитет.

Также медиа стало известно о том, что языковед Ирина Фарион назвала alyona alyona "баберой с гибридным воем" и раскритиковала выступление рэперши во время нацотбора на "Евровидение-2024".