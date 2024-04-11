Невеста Джеффа Безоса появилась в Белом доме платье со смелым декольте (фото)

На государственном ужине в Белом доме, кроме Безоса и Санчес, были Билл и Хиллари Клинтон, Роберт Де Ниро, гендиректор Apple Тим Кук и другие.

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54-летняя журналистка, филантроп и невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес вместе с женихом посетила государственный ужин в Белом доме в честь премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сообщает People.

Она была одета в красное кружевное и атласное платье Rasario с открытыми плечами и корсетом, стоимость которого составляет $2200. Длинные волосы цвета воронова крыла Санчес были заправлены за уши, обнажая большие серьги с бриллиантами. Образ она дополнила босоножками цвета золотой металлик.

Безос выглядел щеголевато в черном смокинге и блестящих черных туфлях.

Среди других на мероприятии присутствовали Джо Байден с женой, Роберт Де Ниро, генеральный директор JP Morgan Chase Джейми Даймон, Билл и Хиллари Клинтон, гендиректор Apple Тим Кук. Первая леди была одета в вечернее платье с сапфировым эффектом омбре, расшитое вручную от Oscar de la Renta.

Гостям подавали домашнего лосося, стейк рибай и фисташковый торт с соленой карамелью и вишневым мороженым. Развлекал их певец Пол Саймон.

Байден принимает Кисиду в рамках первого государственного визита японского лидера за девять лет. Государственный ужин — это высшая честь, которую Соединенные Штаты могут оказать союзнику.

СМИ так и не выяснили, когда Джефф и Лорен начали встречаться, но их роман впервые был раскрыт журналом National Enquirer в январе 2019 года. Тогда оба состояли в браках. Вскоре после этого Безос развелся с Маккензи Скотт, своей женой, с которой прожил более 25 лет, и матерью его четверых детей, а Санчес оставила бывшего мужа Патрика Уайтселла. Последний, кстати, и познакомил Санчес с миллиардером.

Лорен традиционно выбрала красный цвет Фото: Getty

Впервые на публике пара дебютировала в мае 2019 года, а в мае 2023 года Безос сделал возлюбленной предложение. Лорен рассказала, что Джефф задал ей извечный вопрос на своей яхте после романтического ужина под звездами.

Безос спрятал обручальное кольцо с розовым бриллиантом под подушку, и она призналась, что чуть не потеряла сознание, когда увидела его.

Ранее Фокус писал, что Лорен Санчес отпраздновала юбилей Джеффа Безоса с сумкой-ракетой за 5 тысяч долларов.