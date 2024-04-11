"Хочет выписаться и вернуться": король Испании Филипп рассказал о состоянии здоровья мамы

Королева София была госпитализирована с инфекцией мочевых путей. Сын дважды проведал маму в больнице.

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Король Испании Филипп VI, покидая международную больницу Рубера в Мадриде, выступил с речью впервые после того, как его мать королева София 9 апреля была госпитализирована, сообщает ABC Spain.

10 апреля 56-летний король Испании поделился, что его 85-летняя мать была госпитализирована с инфекцией мочевыводящих путей. "Она очень здорова, жизнерадостна. Хочет выписаться и вернуться как можно скорее", — сообщил журналистам король Испании.

Монарх проведал свою маму в больнице. Визит короля к королеве Софии длился чуть более получаса. Ссылаясь на отчеты дворца, издание сообщило, что состояние королевы Софии "очень благоприятное", в клинике она находилась "под наблюдением".

Королева София Фото: Getty Images

За день до того, как королева попала в больницу, она присутствовала на мессе в честь Фернандо Гомеса-Асебо в Иглесия-дель-Сакраменто, кафедральном соборе вооруженных сил Мадрида. Мать Филиппа отдала дань уважения на службе покойному племяннику своего мужа. На службе также присутствовали ее сын король Филипп и его супруга королева Летиция.

Король Испании Филипп, его мать королева София и жена королева Летиция Фото: Getty Images

Говорят, что королева София обладает невероятным здоровьем и, по сообщениям журналистов, последний раз ее госпитализировали, когда она родила будущего короля Филиппа в 1968 году. Она ведет очень здоровый образ жизни, гуляет, когда может. София отдает предпочтение веганской диете и почти не ест мясо и рыбу.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что король Испании с супругой посетили похороны двоюродного брата монарха. Фернандо Гомес-Асебо ушел из жизни 1 марта.