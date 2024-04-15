Рыбалка, чтение и бабушкин ужин: Осадчая показала, как провела выходной с сыновьями (фото)

Средний и младший сыновья телеведущей проводили время за свежем воздухе. Семилетнему Ивану даже посчастливилось поймать первую в своей жизни рыбу.

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Телеведущая Екатерина Осадчая показала, за каким занятием проводят время ее младшие сыновья — 7-летний Иван и 2-летний Данил. Фотографии Екатерина опубликовала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотоснимках Иван стоит возле воды с удочкой и держит леску, на крючке торой висит пойманная рыба. Катя Осадчая уточнила, что ее сын поймал первую в своей жизни рыбу. На втором снимке младший сын Екатерины заинтересовано наблюдал за тем, как старший брат замер с удочкой в ожидании, пока рыба клюнет.

Катя Осадчая в следующей сторис объяснила, что таким образом ее сыновья провели выходной у бабушки.

Даниил и Иван провели воскресный отдых на свежем воздухе Фото: Скриншот Даниил и Иван провели воскресный отдых на свежем воздухе Фото: Скриншот

Кроме того телеведущая показала подписчикам, чем были заняты ее дети дома в воскресный день, 14 апреля. Так, Данил читал электронную книгу на ноутбуке. А потом мальчика посадили за обеденный стол, где он съел приготовленные бабушкой макароны.

После активного отдыха младший сын телеведущей читал электронную книгу Фото: Скриншот После активного отдыха младший сын телеведущей читал электронную книгу Фото: Скриншот

Отметим, что Екатерина Осадчая в 2001 году вышла замуж за бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука. В сентябре 2002 года родила сына Илью. В 2004 году развелась с мужем. С 2017 года замужем за телеведущим, актером Юрием Горбуновым. 18 февраля 2017 года у пары родился сын Иван. 19 августа 2021 года у Осадчей и Горбунова родился второй сын, которого назвали Данилом.

Напомним, несколько ранее Юрий Горбунов показал редкие кадры с двумя сыновьями. У продюсера подрастают двое наследников от Кати Осадчей. Накануне они трогательно встретили папу с работы.

А в феврале 2024 года Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили сына Ивана с днем рождения. Первый совместный ребенок пары появился на свет в 2017 году. После этого телеведущие также стали родителями сына Даниила в 2021.