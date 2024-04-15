Вышел трейлер байопика о первой женщине, переплывшей Ла-Манш

Главную роль в картине исполнила Дейзи Ридли, знакомая зрителям по франшизе "Звездные войны" и ленте "Дочь болотного короля".

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Walt Disney Studios представила официальный трейлер фильма "Девушка и море", который рассказывает о Гертруде Эдерле, первой женщине, первой женщине, успешно переплывшей Ла-Манш.

Главную роль исполнила Дейзи Ридли, знакомая зрителям по франшизе "Звездные войны" и ленте "Дочь болотного короля". Она играет опытную пловчиху, родившуюся в семье иммигрантов в Нью-Йорке в 1905 году. Благодаря неизменной поддержке своей старшей сестры и заботливых тренеров она преодолела невзгоды и враждебность патриархального общества и поднялась по карьерной лестнице в Олимпийских играх, завоевав золото в 1924 году, а через два года преодолела вплавь 21-мильный путь из Франции в Англию.

Кроме Дэйзи, в картине снялись Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм, Ким Бодния, Кристофер Экклстон и Гленн Флешлер. Режиссером байопика стал Йоахим Реннинг "Бандитки"), а сценарий к нему написал Джефф Натансон по мотивам книги "Девушка и море: Как Труди Эдерле покорила Ла-Манш и вдохновила мир" писателя Гленна Стаута.

Продюсерами ленты выступили Джерри Брукхаймер, Чад Оман и Джефф Натансон, а исполнительными продюсерами – Джон Дж. Скотти, Дэйзи Ридли и Йоахим Реннинг.

Премьера в ограниченном прокате состоится 31 мая 2024 года. Затем "Девушка и море" появится в подписке Disney+.

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