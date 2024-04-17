Почти полмиллиарда евро: во Франции продают бывший замок короля Марокко

Имение Арменвилье, расположенный на окраине Парижа, может стать самым дорогим имением в мире. Замок огромен и ранее принадлежал семье Ротшильдов и королю Марокко.

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Замок Арменвилье расположен на окраине Парижа. И его выставили на продажу за 425 миллионов евро – сумму, которую уже называют заоблачной. Так что цена делает имение одной из самых дорогих частных резиденций в мире. Об этом пишет Le Figaro.

Огромный замок Арменвилье (Château d'Armainvilliers), представляет собой впечатляющее зрелище. Построенный в конце 19 века на фундаменте замка 12 века, он принадлежал банковской империи Ротшильдов, а затем был приобретен королем Марокко Хасаном II в 1980-х годах. От имения до центра Парижа – всего 40 км.

Винтажный снимок имения

Марокканский монарх провел ряд реконструкций и улучшений в огромном особняке, который может похвастаться более чем 100 комнатами, 2500 квадратными метрами жилой площади, 1000 гектарами земли и частным озером, а также многими другими декадентскими особенностями. Говорят, что в имении есть спа-хаммам, салон красоты, а также полностью оборудованный медицинский и стоматологический центр. Интерьер украшен марокканскими мозаиками, а на территории есть огромная конюшня для 50 лошадей. Интересно, но в парке даже есть секвойи.

Но самое интересное находится под замком: это огромная сеть тоннелей, кухонь, холодильных камер, складских помещений и помещений для персонала, получивших название "метро".

Здесь не только хранится огромное количество продуктов питания, но и позволяет владельцам имения минимально контактировать с персоналом.

Сын Хасана II продал недвижимость после смерти своего отца неизвестному покупателю на Ближнем Востоке в 2008 году, и теперь она вернулась на рынок за ошеломляющую сумму в 425 миллионов евро.

Игнас Мьювиссен, который называет себя "настоящим советником мировой элиты", который управляет продажей, сказал, что поместье олицетворяет "богатство и величие".

Но еще неизвестно, смогут ли потенциальные покупатели удовлетворить астрономическую запрашиваемую цену после того, как французские эксперты по недвижимости назвали ее "абсурдной" и резко завышенной.

Château d'Armainvilliers появился на рынке через несколько недель после того, как в феврале то, что считается самым дорогим поместьем в Америке, было выставлено на продажу за 295 миллионов долларов.

Комплекс на берегу моря в Неаполе, штат Флорида, был построен финансистом Джоном Донахью для своей семьи из 13 детей и 84 внуков в 1980-х годах после того, как во время полета на самолете он заметил незастроенный участок земли и заплатил за него 1 миллион долларов.