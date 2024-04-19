"Время летит так быстро": Кортни Кардашьян отпраздновала 45-летие (фото)

Ее мама и младшие сестры поздравили Кортни с праздником и поделились серией совместных фотографий. Семья часто проводит время вместе и всячески поддерживают друг друга.

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Светской львице и фотомодели Кортни Кардашьян Баркер исполнилось 45 лет. В ее жизни нет недостатка в любви. Вся дружная семья Кардашьян мило поздравила именинницу с юбилеем, сообщает Рeople.

Кортни Кардашьян с мужем Трэвисом Баркером Фото: Getty Images

Ее мама Крис Дженнер первая поздравила свою старшую дочь с днем рождения и опубликовала карусель фотографий Кортни в детстве.

"С днем ​​рождения, мой первенец! Что происходит в мире, время летит так быстро, и я не могу поверить, что тебе 45! Ты выросла в самую красивую и замечательную дочь, жену, маму, сестру, тетушку и лучшую подругу, которая только может быть. Ты потрясающая бизнес-леди и я так горжусь тобой каждый день! Спасибо за то, что ты впервые сделала меня бабушкой, за каждый момент и воспоминание, которое мы разделяем. Я люблю тебя безмерно!", — написала 68-летняя Крис.

В ответ Кортни, позируя с великолепным букетом цветов, написала: "Я люблю тебя, мамочка! Время летит так быстро! Я так благодарна за каждый миг с тобой".

Сестры звезды реалити-шоу Хлоя, Ким и Кайли также поздравили свою старшую сестру Крис с 45-летием.

"С днем ​​рождения, моя щеголеватая маленькая милашка! Я люблю, люблю, люблю тебя, мой маленький кусочек яблочного пирога. Ты заслуживаешь каждую унцию счастья, любви и благословений! Что бы я делала без тебя?", — написала 39-летняя Хлоя.

Ким Кардашьян также оставила в социальных сетях поздравление с днем ​​рождения своей сестре, поделившись фотографией с отдыха на пляже: "С Днем рождения, королева! На этой планете нет никого, с кем я провела бы больше времени и с кем у меня были бы одинаковые воспоминания о взрослении. Мы делим дом, друзей, машины и нашу совместную жизнь на четверых. Эти десятилетия были самым волшебным путешествием, когда ты была рядом со мной", — написала она.

Со своей стороны, Кайли Дженнер поделилась старой фотографией и оставила лаконичную подпись: "У моей старшей сестры день рождения".

Напомним, 28 февраля сообщалось, что у сестры Ким Кардашьян потребовали выкуп. Грабители предлагают Кортни оплатить за украденный товар. Однако бизнесвумен решила поручить разборки полиции, которая сейчас проводит расследование.