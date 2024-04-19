Принц Гарри официально сменил место жительства, — СМИ

Сын короля Великобритании и его жена сложили монаршие обязанности еще в 2020 году. Сейчас они живут в Калифорнии.

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Принц Гарри официально сменил страну проживания с Соединенного Королевства на Соединенные Штаты в документах после того, как в 2020 году переехал в Калифорнию с женой Меган Маркл. Об этом пишет People.

Сын британского короля Чарльза III подал заявление об изменении документов в Регистрационную палату, связанную с Travalyst, его инициативой экологического туризма. Несмотря на то, что "датой изменения" было указано 6 июня 2023 года, согласно документам, обновление было обнародовано лишь недавно.

Именно в июне принц Гарри и Меган Маркл окончательно освободили Фрогмор-коттедж, их британскую резиденцию в Виндзоре.

"Мы можем подтвердить, что герцога и герцогиню Сассекских попросили освободить их резиденцию во Фрогмор-коттедже", — отмечал представитель пары в марте 2023 года.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган и принц Гарри летом 2020 года приобрели дом в районе Монтесито в Санта-Барбаре, где в июне 2021 родился их второй ребенок, принцесса Лилибет. Первенец супругов Арчи появился на свет еще в Великобритании в 2019.

Впрочем, супруги продолжали использовать Фрогмор в качестве резиденции во время визитов в Европу. Именно там герцог и герцогиня Сассекские остановились с обоими наследниками в июне 2022 года во время торжеств по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II на престоле. Также во Фрогморе они отпраздновали первый день рождения Лилибет Дианы.

Фрогмор Фото: Getty

Напомним, принц Гарри размышляет о том, чтобы получить американское гражданство.

Также Фокус писал об угрозах Дональда Трампа депортировать принца Гарри из США.