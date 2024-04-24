Кольчужный галстук и костюм из 10 рубашек: Alyona Alyona заметили в необычной одежде (фото)

Для костюма выбрали рубашки серого, белого и черного цвета. Для того чтобы справиться с поставленной творческой задачей, использовали фрагменты и рукава от готовых рубашек.

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Для рэперши Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil будет представлять Украину на Евровидении 2024, дизайнеры OMELIA создали эксцентричный костюм. На него ушло 10 мужских рубашек, рассказал в комментарии NV Life дизайнер бренда Константин Омеля.

"Такой дизайн мы раньше не делали. Стояла задача сделать авангардный лук из большого количества рубашек, которые бы миксовались между собой и складывались в одну композицию", — рассказал подробности создания лука дизайнер.

Для того чтобы справиться с поставленной творческой задачей, использовали фрагменты и рукава от готовых рубашек. Их разрезали, сшивали между собой и комбинировали.

Константин Омеля добавил, что для костюма выбрали рубашки серого, белого и черного цвета. Фото примерки сценического костюма было опубликовано на официальной странице бренда в социальной сети Instagram. На снимке Alyona Alyona стоит возле стойки с готовыми рубашками бренда в сшитом для нее костюме: это многослойная рубашка и черные брюки, на пошив которых также ушло четверо или даже пятеро классических черных брюк.

"Примерка с прекрасной Alyona Alyona перед Евровидением. Желаем вам победы и достойного представления Украины на конкурсе! Красота в своем многообразии", — такими словами представители бренда подписали фото.

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Сценический костюм Alyona Alyona также дополнила аксессуаром. Его роль выполнял кольчужный галстук из серого металла от дизайнера Елены Романовой.

Напомним, в начале апреля alyona alyona поразила украинцев новым имиджем. Украинская рэперша решилась на изменения привычной прически и появилась на публике с гладкими распущенными волосами. Образ дополнил легкий нюдовый макияж.

Ранее мы писали о том, что у alyona alyona появились новые проблемы со здоровьем. Исполнительница, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2024", в марте заболела дважды. Причиной плохого самочувствия певица назвала проблемы с гормонами и слабый иммунитет.